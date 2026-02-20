Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту - 20.02.2026
Минпромторг рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту
2026-02-20T15:03+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ на текущий год согласно плану ожидается на уровне 155 миллиардов долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса. "Да, план на 2026 год есть - это 155 миллиардов долларов США объем несырьевого неэнергетического экспорта. План был утвержден еще в конце 2024 года. Хочу отметить, что мы в 2025 году перевыполнили даже уже план 2026, но на этом мы не останавливаемся. У нас амбициозные цели", - ответил Чекушов на вопрос РИА Новости о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту на текущий год. Ранее в пятницу Чекушов сообщал, что объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2025 года составил более 156 миллиардов долларов, что на 5% выше плана. "В прошлом году мы видим наиболее существенный прирост экспорта по машиностроению. Поэтому мы ожидаем и рассчитываем, что такая тенденция по высокотехнологичному экспорту продолжится. Конечно, это ключевая задача, чтобы продукция с высокой добавленной стоимостью экспортировалась максимально", - добавил Чекушов. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
15:03 20.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтенд Министерства промышленности и торговли РФ
Стенд Министерства промышленности и торговли РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ на текущий год согласно плану ожидается на уровне 155 миллиардов долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса.
"Да, план на 2026 год есть - это 155 миллиардов долларов США объем несырьевого неэнергетического экспорта. План был утвержден еще в конце 2024 года. Хочу отметить, что мы в 2025 году перевыполнили даже уже план 2026, но на этом мы не останавливаемся. У нас амбициозные цели", - ответил Чекушов на вопрос РИА Новости о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту на текущий год.
Ранее в пятницу Чекушов сообщал, что объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2025 года составил более 156 миллиардов долларов, что на 5% выше плана.
"В прошлом году мы видим наиболее существенный прирост экспорта по машиностроению. Поэтому мы ожидаем и рассчитываем, что такая тенденция по высокотехнологичному экспорту продолжится. Конечно, это ключевая задача, чтобы продукция с высокой добавленной стоимостью экспортировалась максимально", - добавил Чекушов.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
