https://1prime.ru/20260220/minpromtorg-867671619.html

Минпромторг рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту

Минпромторг рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту - 20.02.2026, ПРАЙМ

Минпромторг рассказал о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту

Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ на текущий год согласно плану ожидается на уровне 155 миллиардов долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T15:03+0300

2026-02-20T15:03+0300

2026-02-20T15:03+0300

экономика

россия

рф

сша

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0b/864415749_0:53:3044:1765_1920x0_80_0_0_d26aa0a5113e975ef20b25732065a2d0.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем несырьевого неэнергетического экспорта РФ на текущий год согласно плану ожидается на уровне 155 миллиардов долларов, сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в кулуарах международного форума "Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности" в рамках Недели российского бизнеса. "Да, план на 2026 год есть - это 155 миллиардов долларов США объем несырьевого неэнергетического экспорта. План был утвержден еще в конце 2024 года. Хочу отметить, что мы в 2025 году перевыполнили даже уже план 2026, но на этом мы не останавливаемся. У нас амбициозные цели", - ответил Чекушов на вопрос РИА Новости о планах по несырьевому неэнергетическому экспорту на текущий год. Ранее в пятницу Чекушов сообщал, что объем несырьевого неэнергетического экспорта по итогам 2025 года составил более 156 миллиардов долларов, что на 5% выше плана. "В прошлом году мы видим наиболее существенный прирост экспорта по машиностроению. Поэтому мы ожидаем и рассчитываем, что такая тенденция по высокотехнологичному экспорту продолжится. Конечно, это ключевая задача, чтобы продукция с высокой добавленной стоимостью экспортировалась максимально", - добавил Чекушов. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.

https://1prime.ru/20260220/minpromtorg--867671483.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, сша, минпромторг