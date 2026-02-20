В Минсельхозе рассказали о росте выпуска молочной продукции

https://1prime.ru/20260220/minselkhoz-867668844.html
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рост производства молока в России позволил обеспечить в прошлом году полноценную загрузку молочных предприятий, так выпуск сухого молока и сливок вырос на 7,3%, а сливочного масла - на 2,1%, сообщил Минсельхоз России. "Расширение сырьевой базы позволяет обеспечивать полноценную загрузку предприятий молочной переработки. По основным видам продукции в прошлом году в России сохранилась положительная динамика. В частности, увеличился выпуск сухого молока и сливок (+7,3%), сливочного масла (+2,1%), сыра (+1,7%)", - говорится в сообщении. Помимо этого, среднедушевое потребление молока в России по итогам прошлого года выросло на 0,6%. В 2026 году, по данным ведомства, также наблюдается рост потребления молочных продуктов. Там добавили, что ожидаемый уровень рентабельности молочного скотоводства без учета субсидий на 2025 год составит 22%, по сырому молоку - 35%.
