В Минсельхозе рассказали о росте выпуска молочной продукции - 20.02.2026
В Минсельхозе рассказали о росте выпуска молочной продукции
В Минсельхозе рассказали о росте выпуска молочной продукции - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о росте выпуска молочной продукции
Рост производства молока в России позволил обеспечить в прошлом году полноценную загрузку молочных предприятий, так выпуск сухого молока и сливок вырос на 7,3%, | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T13:26+0300
2026-02-20T13:26+0300
экономика
россия
бизнес
минсельхоз
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рост производства молока в России позволил обеспечить в прошлом году полноценную загрузку молочных предприятий, так выпуск сухого молока и сливок вырос на 7,3%, а сливочного масла - на 2,1%, сообщил Минсельхоз России. "Расширение сырьевой базы позволяет обеспечивать полноценную загрузку предприятий молочной переработки. По основным видам продукции в прошлом году в России сохранилась положительная динамика. В частности, увеличился выпуск сухого молока и сливок (+7,3%), сливочного масла (+2,1%), сыра (+1,7%)", - говорится в сообщении. Помимо этого, среднедушевое потребление молока в России по итогам прошлого года выросло на 0,6%. В 2026 году, по данным ведомства, также наблюдается рост потребления молочных продуктов. Там добавили, что ожидаемый уровень рентабельности молочного скотоводства без учета субсидий на 2025 год составит 22%, по сырому молоку - 35%.
россия, бизнес, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Минсельхоз
13:26 20.02.2026
 
В Минсельхозе рассказали о росте выпуска молочной продукции

Минсельхоз: рост производства молока позволил обеспечить загрузку предприятий

© fotolia.com / Lilyana Vynogradova
Молочная продукция. Архивное фото
© fotolia.com / Lilyana Vynogradova
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рост производства молока в России позволил обеспечить в прошлом году полноценную загрузку молочных предприятий, так выпуск сухого молока и сливок вырос на 7,3%, а сливочного масла - на 2,1%, сообщил Минсельхоз России.
"Расширение сырьевой базы позволяет обеспечивать полноценную загрузку предприятий молочной переработки. По основным видам продукции в прошлом году в России сохранилась положительная динамика. В частности, увеличился выпуск сухого молока и сливок (+7,3%), сливочного масла (+2,1%), сыра (+1,7%)", - говорится в сообщении.
Помимо этого, среднедушевое потребление молока в России по итогам прошлого года выросло на 0,6%. В 2026 году, по данным ведомства, также наблюдается рост потребления молочных продуктов.
Там добавили, что ожидаемый уровень рентабельности молочного скотоводства без учета субсидий на 2025 год составит 22%, по сырому молоку - 35%.
Экономика РОССИЯ Бизнес Минсельхоз
 
 
Заголовок открываемого материала