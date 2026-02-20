Минсельхоз оценил рост оптовых цен на яйца

https://1prime.ru/20260220/minselkhoz-867675352.html

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Рост оптовых цен на яйца практически не окажет влияния на цены в рознице, несмотря на высокий спрос и сезонность производства, сообщили в Минсельхозе России. "В настоящее время на фоне низких закупочных цен прошлого года и в условиях роста затрат птицефабрик, а также в связи с увеличением спроса и сезонностью производства наблюдается определенное повышение оптовых цен. При этом оно практически не окажет влияния на цены в рознице", - говорится в сообщении. Там отметили, что в условиях высокого предложения цены производителей год к году снизились на 5,7% за яйца первой категории, до 74,5 рубля за десяток и на 15,8% – второй категории, до 56,9 рубля за десяток. В рознице яйца подешевели за год на 14,4%, добавили в министерстве. По данным ведомства, российские птицефабрики активно наращивают производство куриных яиц на фоне увеличения спроса на эту продукцию. В 2025 году во всех категориях хозяйств было произведено на 4,3% больше яиц, объем составил 48,6 миллиарда штук. Как рассказал ранее в пятницу РИА Новости глава президиума АКОРТ Станислав Богданов, отдельные единичные поставщики в середине февраля начали уведомлять торговые сети о повышении цен на яйца, но ритейлеры внимательно изучают обоснованность таких изменений и не допускают подорожания яйца на полках.

