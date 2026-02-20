https://1prime.ru/20260220/minzdrav--867662212.html

Минздрав предложил изменить условия формирования больничных

Минздрав предложил изменить условия формирования больничных

2026-02-20T09:00+0300

общество

финансы

минздрав рф

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности, чтобы самозанятые могли воспользоваться такой возможностью, следует из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости. "Приказываю: внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности… Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - говорится в документе. Ранее министерство здравоохранения России предложило ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре и более раз.

2026

