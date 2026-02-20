Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.02.2026
Минздрав предложил изменить условия формирования больничных
общество
финансы
минздрав рф
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности, чтобы самозанятые могли воспользоваться такой возможностью, следует из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости. "Приказываю: внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности… Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - говорится в документе. Ранее министерство здравоохранения России предложило ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре и более раз.
общество , финансы, минздрав рф
Общество , Финансы, Минздрав РФ
09:00 20.02.2026
 
Минздрав предложил изменить условия формирования больничных

Минздрав предложил изменить порядок оформления больничных для самозанятых

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Министерство здравоохранения России предложило внести изменения в условия и порядок формирования листков нетрудоспособности, чтобы самозанятые могли воспользоваться такой возможностью, следует из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Приказываю: внести изменения в Условия и порядок формирования листков нетрудоспособности… Листок нетрудоспособности также формируется (выдается) физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", - говорится в документе.
Ранее министерство здравоохранения России предложило ввести экспертизу временной нетрудоспособности медкомиссией, если человек за шесть месяцев обращался за соответствующим документом четыре и более раз.
Общество Финансы Минздрав РФ
 
 
Заголовок открываемого материала