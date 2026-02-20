Миронов предложил ввести компенсацию за капремонт для молодых семей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-20T05:01+0300
2026-02-20T05:01+0300
россия
финансы
экономика
сергей миронов
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Настоящим проектом федерального закона в целях поддержки молодых семей предлагается ввести возможность установления на региональном уровне компенсации за капитальный ремонт в размере 25% для молодых семей", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Получателем льготы, согласно инициативе, может быть молодая семья - супруги, где каждый из них не достиг возраста 35 лет - в том числе родитель с ребенком (детьми), где единственный родитель не достиг возраста 35 лет. В документах отмечается, что компенсация рассчитывается по той же формуле, что и для других категорий: от минимального взноса и нормативной площади, в беззаявительном порядке. "Сегодня компенсации взносов на капремонт получают некоторые категории граждан, в том числе пенсионеры, люди с инвалидностью. Новый законопроект "Справедливой России" дает регионам право вводить льготы и для молодых семей", - сказал Миронов агентству. По его словам, для улучшения демографии необходимо вводить новые меры поддержки семей с детьми, особенно в жилищной сфере, и такой подход соответствует целям демографической политики, которые ставит президент России.
россия, финансы, сергей миронов
