Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

2026-02-20T10:22+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы при отсутствии сильно влияющих на рынок новостных поводов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск растёт на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 2 777,25 пункта. В лидерах роста стоимости — акции "Новатэка" (+1,99%), ТМК (+1,24%), ТГК‑1 (+1,07%), "М.Видео" (+0,87%) и префы "Ленэнерго" (+0,87%). В лидерах снижения котировок — бумаги "Группы Позитив" (−1,06%), "Вуш Холдинга" (−0,96%), "Мосэнерго" (−0,41%), "Фармсинтеза" (−0,32%) и ОВК (−0,32%). "Основным сценарием, на наш взгляд, продолжает оставаться выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации и подъем индекса Мосбиржи в район 2850–2950 пунктов, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов", - считает Богдан Зварич из ПСБ. "На следующей неделе индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов. Если посмотреть на график в недельном масштабе, то индекс торгуется в данном диапазоне уже более двух месяцев. На рынке отсутствует волатильность, а реакция на события, которые обычно приводили к сильным движениям, сейчас практически отсутствует", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".

