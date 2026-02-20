Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/mosbirzha-867663761.html
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии - 20.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы при отсутствии сильно влияющих на рынок новостных поводов, следует из данных... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T10:22+0300
2026-02-20T10:22+0300
экономика
рынок
торги
акции
богдан зварич
мосбиржа
новатэк
м.видео
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы при отсутствии сильно влияющих на рынок новостных поводов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.13 мск растёт на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 2 777,25 пункта. В лидерах роста стоимости — акции "Новатэка" (+1,99%), ТМК (+1,24%), ТГК‑1 (+1,07%), "М.Видео" (+0,87%) и префы "Ленэнерго" (+0,87%). В лидерах снижения котировок — бумаги "Группы Позитив" (−1,06%), "Вуш Холдинга" (−0,96%), "Мосэнерго" (−0,41%), "Фармсинтеза" (−0,32%) и ОВК (−0,32%). "Основным сценарием, на наш взгляд, продолжает оставаться выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации и подъем индекса Мосбиржи в район 2850–2950 пунктов, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов", - считает Богдан Зварич из ПСБ. "На следующей неделе индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов. Если посмотреть на график в недельном масштабе, то индекс торгуется в данном диапазоне уже более двух месяцев. На рынке отсутствует волатильность, а реакция на события, которые обычно приводили к сильным движениям, сейчас практически отсутствует", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
https://1prime.ru/20260219/rubl-867581703.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, новатэк, м.видео
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Богдан Зварич, Мосбиржа, Новатэк, М.Видео
10:22 20.02.2026
 
Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций растет в начале основной торговой сессии пятницы

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно растет в начале основной торговой сессии пятницы при отсутствии сильно влияющих на рынок новостных поводов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.13 мск растёт на 0,16% относительно предыдущего закрытия - до 2 777,25 пункта.
В лидерах роста стоимости — акции "Новатэка" (+1,99%), ТМК (+1,24%), ТГК‑1 (+1,07%), "М.Видео" (+0,87%) и префы "Ленэнерго" (+0,87%).
В лидерах снижения котировок — бумаги "Группы Позитив" (−1,06%), "Вуш Холдинга" (−0,96%), "Мосэнерго" (−0,41%), "Фармсинтеза" (−0,32%) и ОВК (−0,32%).
"Основным сценарием, на наш взгляд, продолжает оставаться выход вверх из сложившейся двухмесячной консолидации и подъем индекса Мосбиржи в район 2850–2950 пунктов, однако для пробоя сопротивления на уровне 2800 пунктов пока не хватает новостных поводов", - считает Богдан Зварич из ПСБ.
"На следующей неделе индекс Мосбиржи продолжит консолидироваться в диапазоне 2730-2800 пунктов. Если посмотреть на график в недельном масштабе, то индекс торгуется в данном диапазоне уже более двух месяцев. На рынке отсутствует волатильность, а реакция на события, которые обычно приводили к сильным движениям, сейчас практически отсутствует", - комментирует Иван Ефанов из компании "Цифра брокер".
Сильный символ российского рубля, подкрепленный золотыми и валютными резервами - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
"Крутой разворот?": что будет с рублем весной
Вчера, 07:07
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииБогдан ЗваричМосбиржаНоватэкМ.Видео
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала