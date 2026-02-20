Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от "ГазИнвеста" - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/moshenniki-867659002.html
Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от "ГазИнвеста"
Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от "ГазИнвеста" - 20.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от "ГазИнвеста"
Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от инвестиционной компании "ГазИнвест" в преддверии 23 февраля, а в итоге крадут денежные средства и... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T04:18+0300
2026-02-20T04:18+0300
финансы
бизнес
angara security
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867659002.jpg?1771550328
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от инвестиционной компании "ГазИнвест" в преддверии 23 февраля, а в итоге крадут денежные средства и персональные данные для оформления кредитов, рассказали РИА Новости в компании Angara Security. "Специалисты... зафиксировали обновление мошеннической схемы "Дивиденды от "ГазИнвеста". Злоумышленники адаптировали легенду под приближающийся праздник 23 февраля, предлагая россиянам получить якобы положенные государственные выплаты", - сообщили в компании. "Цель злоумышленников - кража финансовых средств под видом уплаты налогов с "дивидендов", а также сбор персональных данных для получения кредитов на имя жертвы", - добавили там. Отмечается, что массовая рассылка предложений о получении "февральских выплат" наблюдается с начала месяца. В сообщениях утверждается, что каждому гражданину России в возрасте от 35 до 65 лет государство начисляет дивиденды в размере от 80 тысяч рублей в честь Дня защитника Отечества. Размер выплаты мошенники связывают с возрастом потенциальной жертвы, предлагая "уточнить" сумму по фишинговой ссылке. По словам экспертов, для привлечения жертв мошенники используют таргетированную рекламу в социальных сетях, мессенджерах и баннерных сетях. Ссылки ведут на поддельные сайты, стилизованные под страницы известных федеральных деловых СМИ. На этих фишинговых сайтах публикуется ложная информация о "решении правительства, в соответствии с которым каждому гражданину полагаются крупные дивиденды от государства". При этом, чтобы создать видимость легитимности и подогреть интерес жертв, организаторы схемы публикуют фейковые отзывы "участников", которые уже получили деньги или ожидают зачисления после звонка личного менеджера.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, бизнес, angara security
Финансы, Бизнес, Angara Security
04:18 20.02.2026
 
Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от "ГазИнвеста"

Angara Security: мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды в преддверии 23 февраля

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мошенники обещают россиянам выплатить дивиденды от инвестиционной компании "ГазИнвест" в преддверии 23 февраля, а в итоге крадут денежные средства и персональные данные для оформления кредитов, рассказали РИА Новости в компании Angara Security.
"Специалисты... зафиксировали обновление мошеннической схемы "Дивиденды от "ГазИнвеста". Злоумышленники адаптировали легенду под приближающийся праздник 23 февраля, предлагая россиянам получить якобы положенные государственные выплаты", - сообщили в компании.
"Цель злоумышленников - кража финансовых средств под видом уплаты налогов с "дивидендов", а также сбор персональных данных для получения кредитов на имя жертвы", - добавили там.
Отмечается, что массовая рассылка предложений о получении "февральских выплат" наблюдается с начала месяца. В сообщениях утверждается, что каждому гражданину России в возрасте от 35 до 65 лет государство начисляет дивиденды в размере от 80 тысяч рублей в честь Дня защитника Отечества. Размер выплаты мошенники связывают с возрастом потенциальной жертвы, предлагая "уточнить" сумму по фишинговой ссылке.
По словам экспертов, для привлечения жертв мошенники используют таргетированную рекламу в социальных сетях, мессенджерах и баннерных сетях. Ссылки ведут на поддельные сайты, стилизованные под страницы известных федеральных деловых СМИ. На этих фишинговых сайтах публикуется ложная информация о "решении правительства, в соответствии с которым каждому гражданину полагаются крупные дивиденды от государства".
При этом, чтобы создать видимость легитимности и подогреть интерес жертв, организаторы схемы публикуют фейковые отзывы "участников", которые уже получили деньги или ожидают зачисления после звонка личного менеджера.
 
ФинансыБизнесAngara Security
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала