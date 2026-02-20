Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве за дни снегопада вытащили почти 500 фур - 20.02.2026
В Москве за дни снегопада вытащили почти 500 фур
В Москве за дни снегопада вытащили почти 500 фур - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Москве за дни снегопада вытащили почти 500 фур
Почти 500 фур вытащили в Москве за два дня снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T19:32+0300
2026-02-20T19:32+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Почти 500 фур вытащили в Москве за два дня снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Почти 500 фур вытащил Дорожный патруль за два дня снегопадов. Каждый застрявший грузовик - это потенциальный многокилометровый затор", - говорится в сообщении. Отмечается, что 36 экипажей работали без остановки днём и ночью в дни обильных осадков. Благодаря слаженной работе специалистов даже в непогоду движение в городе остается стабильным и безопасным.
19:32 20.02.2026
 
В Москве за дни снегопада вытащили почти 500 фур

В Москве за два дня снегопада вытащили почти 500 фур

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Почти 500 фур вытащили в Москве за два дня снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Почти 500 фур вытащил Дорожный патруль за два дня снегопадов. Каждый застрявший грузовик - это потенциальный многокилометровый затор", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 36 экипажей работали без остановки днём и ночью в дни обильных осадков. Благодаря слаженной работе специалистов даже в непогоду движение в городе остается стабильным и безопасным.
В ОП предупредили о штрафах за выезд на разметку, скрытую снегом
16 февраля, 02:30
 
