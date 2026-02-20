https://1prime.ru/20260220/moskva-867680437.html

В Москве за дни снегопада вытащили почти 500 фур

2026-02-20T19:32+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Почти 500 фур вытащили в Москве за два дня снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Почти 500 фур вытащил Дорожный патруль за два дня снегопадов. Каждый застрявший грузовик - это потенциальный многокилометровый затор", - говорится в сообщении. Отмечается, что 36 экипажей работали без остановки днём и ночью в дни обильных осадков. Благодаря слаженной работе специалистов даже в непогоду движение в городе остается стабильным и безопасным.

