Nordwind задерживает 14 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") задерживает выполнение 14 своих рейсов из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза авиаперевозчика. Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи 19 февраля в 22.07 мск. Ограничения были сняты 20 февраля в 7.14 мск. "В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-487 Сочи — Барнаул от 19 февраля, EO/N4-509 Сочи — Тюмень от 19 февраля, 20 февраля - EO/N4-332 Тюмень — Санкт-Петербург, EO/N4-488 Барнаул — Сочи, EO/N4-437 Сочи — Нижний Новгород, EO/N4-438, Нижний Новгород — Сочи, EO/N4-331 Санкт-Петербург — Тюмень, EO/N4-510 Тюмень — Сочи, EO/N4-433 Сочи - Оренбург, EO/N4-434 Оренбург - Сочи, 21 февраля - EO/N4-423 Сочи - Пермь, EO/N4-424 Пермь - Сочи, EO/N4-493 Сочи - Новокузнецк, EO/N4-494 Новокузнецк - Сочи", - говорится в сообщении. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind. Авиакомпания порекомендовала путешественникам следить за статусом рейсов на сайте и табло аэропортов.

