Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nordwind задерживает 14 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/nordwind-867661040.html
Nordwind задерживает 14 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи
Nordwind задерживает 14 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи - 20.02.2026, ПРАЙМ
Nordwind задерживает 14 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи
Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") задерживает выполнение 14 своих рейсов из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T07:41+0300
2026-02-20T07:41+0300
бизнес
сочи
санкт-петербург
нижний новгород
nordwind
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867661040.jpg?1771562488
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") задерживает выполнение 14 своих рейсов из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза авиаперевозчика. Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи 19 февраля в 22.07 мск. Ограничения были сняты 20 февраля в 7.14 мск. "В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-487 Сочи — Барнаул от 19 февраля, EO/N4-509 Сочи — Тюмень от 19 февраля, 20 февраля - EO/N4-332 Тюмень — Санкт-Петербург, EO/N4-488 Барнаул — Сочи, EO/N4-437 Сочи — Нижний Новгород, EO/N4-438, Нижний Новгород — Сочи, EO/N4-331 Санкт-Петербург — Тюмень, EO/N4-510 Тюмень — Сочи, EO/N4-433 Сочи - Оренбург, EO/N4-434 Оренбург - Сочи, 21 февраля - EO/N4-423 Сочи - Пермь, EO/N4-424 Пермь - Сочи, EO/N4-493 Сочи - Новокузнецк, EO/N4-494 Новокузнецк - Сочи", - говорится в сообщении. Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind. Авиакомпания порекомендовала путешественникам следить за статусом рейсов на сайте и табло аэропортов.
сочи
санкт-петербург
нижний новгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сочи, санкт-петербург, нижний новгород, nordwind, росавиация
Бизнес, СОЧИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Nordwind, Росавиация
07:41 20.02.2026
 
Nordwind задерживает 14 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Авиакомпания Nordwind задерживает выполнение 14 рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") задерживает выполнение 14 своих рейсов из-за временных ограничений в аэропорту Сочи, следует из пресс-релиза авиаперевозчика.
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи 19 февраля в 22.07 мск. Ограничения были сняты 20 февраля в 7.14 мск.
"В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту Сочи задерживается выполнение рейсов: EO/N4-487 Сочи — Барнаул от 19 февраля, EO/N4-509 Сочи — Тюмень от 19 февраля, 20 февраля - EO/N4-332 Тюмень — Санкт-Петербург, EO/N4-488 Барнаул — Сочи, EO/N4-437 Сочи — Нижний Новгород, EO/N4-438, Нижний Новгород — Сочи, EO/N4-331 Санкт-Петербург — Тюмень, EO/N4-510 Тюмень — Сочи, EO/N4-433 Сочи - Оренбург, EO/N4-434 Оренбург - Сочи, 21 февраля - EO/N4-423 Сочи - Пермь, EO/N4-424 Пермь - Сочи, EO/N4-493 Сочи - Новокузнецк, EO/N4-494 Новокузнецк - Сочи", - говорится в сообщении.
Пассажирам задержанных рейсов будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, отметили в Nordwind. Авиакомпания порекомендовала путешественникам следить за статусом рейсов на сайте и табло аэропортов.
 
БизнесСОЧИСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНИЖНИЙ НОВГОРОДNordwindРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала