Ситуация в Одессе вызвала панику на Западе
Ситуация в Одессе вызвала панику на Западе - 20.02.2026, ПРАЙМ
Ситуация в Одессе вызвала панику на Западе
Удары российских военных по черноморским портам повлияли на главные источники доходов Украины, сообщает Reuters. 20.02.2026
2026-02-20T16:54+0300
2026-02-20T16:54+0300
2026-02-20T16:54+0300
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Удары российских военных по черноморским портам повлияли на главные источники доходов Украины, сообщает Reuters."Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией", — говорится в публикации.Агентство Bloomberg также 8 января сообщило, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на черноморские города усилила удары по украинской портовой инфраструктуре, что повлияло на экспорт зерна с Украины.В середине декабря российская армия нанесла мощный удар возмездия по энергообъектам, используемым ВСУ, в том числе в Одессе. ДТЭК заявил о повреждении 20 электроподстанций в регионе.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
ru-RU
Ситуация в Одессе вызвала панику на Западе
