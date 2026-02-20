Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросла выдача льготной ипотеки - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/okb-867663161.html
В России выросла выдача льготной ипотеки
В России выросла выдача льготной ипотеки - 20.02.2026, ПРАЙМ
В России выросла выдача льготной ипотеки
Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе 2026 года вырос в сравнении с январем прошлого года в 3,2 раза – до 273,56 миллиарда рублей, сообщила... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T09:51+0300
2026-02-20T09:51+0300
экономика
бизнес
россия
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе 2026 года вырос в сравнении с январем прошлого года в 3,2 раза – до 273,56 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным бюро, в январе банки выдали 47,23 тысячи льготных ипотек. Это на 58% меньше, чем в декабре, но в 3,1 раза больше, чем в январе 2025 года. "Общий объем кредитов с господдержкой составил 273,56 миллиарда рублей. Это также на 58% ниже декабрьского показателя (654,50 миллиарда рублей), но на 216% выше, чем в январе 2025 года (86,47 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, средняя сумма льготной ипотеки в январе составила 5,79 миллиона рублей, незначительно увеличившись по сравнению с декабрем (5,76 миллиона рублей) и январем 2025 года (5,63 миллиона рублей). Средний срок льготной ипотеки, по данным ОКБ, составил 329 месяцев (27 лет 5 месяцев). В декабре он был равен 330 месяцам, а в январе 2025 года – 319 месяцам (26 лет 7 месяцев). "Январь 2026 года продемонстрировал ожидаемые результаты по выдаче ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ. Первый месяц года стал для почти 50 тысяч заемщиков последним шансом воспользоваться действующими условиями, прежде чем с 1 февраля вступят в силу изменения по семейной ипотеке. Те, кто имел такую возможность, активно ею воспользовались. Кроме того, в январе были финализированы сделки, оформление которых началось еще в 2025 году", - говорится в сообщении кредитного бюро.
https://1prime.ru/20260218/ipoteka-867619231.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, недвижимость
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость
09:51 20.02.2026
 
В России выросла выдача льготной ипотеки

ОКБ: объем выдачи льготной ипотеки в России в январе вырос в 3,2 раза

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе 2026 года вырос в сравнении с январем прошлого года в 3,2 раза – до 273,56 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным бюро, в январе банки выдали 47,23 тысячи льготных ипотек. Это на 58% меньше, чем в декабре, но в 3,1 раза больше, чем в январе 2025 года.
"Общий объем кредитов с господдержкой составил 273,56 миллиарда рублей. Это также на 58% ниже декабрьского показателя (654,50 миллиарда рублей), но на 216% выше, чем в январе 2025 года (86,47 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, средняя сумма льготной ипотеки в январе составила 5,79 миллиона рублей, незначительно увеличившись по сравнению с декабрем (5,76 миллиона рублей) и январем 2025 года (5,63 миллиона рублей).
Средний срок льготной ипотеки, по данным ОКБ, составил 329 месяцев (27 лет 5 месяцев). В декабре он был равен 330 месяцам, а в январе 2025 года – 319 месяцам (26 лет 7 месяцев).
"Январь 2026 года продемонстрировал ожидаемые результаты по выдаче ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ. Первый месяц года стал для почти 50 тысяч заемщиков последним шансом воспользоваться действующими условиями, прежде чем с 1 февраля вступят в силу изменения по семейной ипотеке. Те, кто имел такую возможность, активно ею воспользовались. Кроме того, в январе были финализированы сделки, оформление которых началось еще в 2025 году", - говорится в сообщении кредитного бюро.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 18.02.2026
Эксперт оценил увеличение доли рыночной ипотеки в России
18 февраля, 17:02
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯНедвижимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала