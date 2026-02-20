https://1prime.ru/20260220/okb-867663161.html

В России выросла выдача льготной ипотеки

2026-02-20T09:51+0300

экономика

бизнес

россия

недвижимость

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объем выдачи льготной ипотеки в России в январе 2026 года вырос в сравнении с январем прошлого года в 3,2 раза – до 273,56 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По данным бюро, в январе банки выдали 47,23 тысячи льготных ипотек. Это на 58% меньше, чем в декабре, но в 3,1 раза больше, чем в январе 2025 года. "Общий объем кредитов с господдержкой составил 273,56 миллиарда рублей. Это также на 58% ниже декабрьского показателя (654,50 миллиарда рублей), но на 216% выше, чем в январе 2025 года (86,47 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, средняя сумма льготной ипотеки в январе составила 5,79 миллиона рублей, незначительно увеличившись по сравнению с декабрем (5,76 миллиона рублей) и январем 2025 года (5,63 миллиона рублей). Средний срок льготной ипотеки, по данным ОКБ, составил 329 месяцев (27 лет 5 месяцев). В декабре он был равен 330 месяцам, а в январе 2025 года – 319 месяцам (26 лет 7 месяцев). "Январь 2026 года продемонстрировал ожидаемые результаты по выдаче ипотечных кредитов в рамках государственных льготных программ. Первый месяц года стал для почти 50 тысяч заемщиков последним шансом воспользоваться действующими условиями, прежде чем с 1 февраля вступят в силу изменения по семейной ипотеке. Те, кто имел такую возможность, активно ею воспользовались. Кроме того, в январе были финализированы сделки, оформление которых началось еще в 2025 году", - говорится в сообщении кредитного бюро.

