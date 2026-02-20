Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Задержанный в Турции военкор участвует в неформальном заседании СБ ООН - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/oon-867678694.html
Задержанный в Турции военкор участвует в неформальном заседании СБ ООН
Задержанный в Турции военкор участвует в неформальном заседании СБ ООН - 20.02.2026, ПРАЙМ
Задержанный в Турции военкор участвует в неформальном заседании СБ ООН
Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи,... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T18:38+0300
2026-02-20T18:38+0300
общество
мировая экономика
россия
италия
стамбул
донбасс
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867678416_0:0:1904:1071_1920x0_80_0_0_f4bfb9b016ba3b1b5c864f842a3120ec.png
ООН, 20 фев – ПРАЙМ. Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости. Военкор наряду с другим докладчиком, политологом Гленном Дисеном, участвует в заседании по видеосвязи. Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил в ночь на пятницу МИД Италии. Лучиди задержали в Стамбуле после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация. Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России. МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.
https://1prime.ru/20260204/ukraina-867170260.html
италия
стамбул
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/14/867678416_15:0:1695:1260_1920x0_80_0_0_e96654b54cff42804a17c0e55a4787e6.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, россия, италия, стамбул, донбасс, мид
Общество , Мировая экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Стамбул, ДОНБАСС, МИД
18:38 20.02.2026
 
Задержанный в Турции военкор участвует в неформальном заседании СБ ООН

Итальянский военкор Лучиди участвует в неформальном заседании СБ ООН по Украине

© Andrea Lucidi / TelegramИтальянский журналист Андреа Лучиди
Итальянский журналист Андреа Лучиди
Итальянский журналист Андреа Лучиди. Архивное фото
© Andrea Lucidi / Telegram
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ООН, 20 фев – ПРАЙМ. Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.
Военкор наряду с другим докладчиком, политологом Гленном Дисеном, участвует в заседании по видеосвязи.
Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил в ночь на пятницу МИД Италии. Лучиди задержали в Стамбуле после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России.
МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2026
Постпред при ООН Мельник пожаловался на апокалипсис на Украине
4 февраля, 05:32
 
ОбществоМировая экономикаРОССИЯИТАЛИЯСтамбулДОНБАССМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала