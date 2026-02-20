https://1prime.ru/20260220/oon-867678694.html
Задержанный в Турции военкор участвует в неформальном заседании СБ ООН
общество
мировая экономика
россия
италия
стамбул
донбасс
мид
ООН, 20 фев – ПРАЙМ. Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости. Военкор наряду с другим докладчиком, политологом Гленном Дисеном, участвует в заседании по видеосвязи. Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил в ночь на пятницу МИД Италии. Лучиди задержали в Стамбуле после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация. Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России. МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.
италия
стамбул
донбасс
общество , мировая экономика, россия, италия, стамбул, донбасс, мид
Общество , Мировая экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Стамбул, ДОНБАСС, МИД
ООН, 20 фев – ПРАЙМ. Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости.
Военкор наряду с другим докладчиком, политологом Гленном Дисеном, участвует в заседании по видеосвязи.
Лучиди, работавший в Донбассе
, задержан в Турции
, сообщил в ночь на пятницу МИД Италии
. Лучиди задержали в Стамбуле
после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация.
Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России.
МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.
