Задержанный в Турции военкор участвует в неформальном заседании СБ ООН

ООН, 20 фев – ПРАЙМ. Итальянский военкор с паспортом РФ Андреа Лучиди, задержанный ранее в Турции, принимает участие в неформальном заседании СБ ООН по Украине по видеосвязи, передает корреспондент РИА Новости. Военкор наряду с другим докладчиком, политологом Гленном Дисеном, участвует в заседании по видеосвязи. Лучиди, работавший в Донбассе, задержан в Турции, сообщил в ночь на пятницу МИД Италии. Лучиди задержали в Стамбуле после встречи с юристами турецкой организации Halkin Hukuk Burosu (HHB, "Народное юридическое бюро") для получения информации об одном из видов тюрем. Бюро утверждало, что членам делегации грозит депортация. Военный корреспондент и журналист, шеф-редактор итальянской редакции International Reporters, Лучиди в январе 2025 года сообщил, что получил гражданство России. МИД Италии и генконсульство в Стамбуле, как отмечается, поддерживают связь с местными властями для сбора всей информации и обеспечения того, чтобы Лучиди как гражданин Италии получил необходимую консульскую помощь.

