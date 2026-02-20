https://1prime.ru/20260220/op-867657749.html

В ОП рассказали о штрафах за нарушение правил парковки во дворах

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Жителям многоквартирных домов может грозить административный штраф до пяти тысяч рублей за нарушения правил парковки во дворах, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Исходя из правил остановки и стоянки, парковка на тротуаре во дворе так же незаконна, как и парковка на тротуаре в городе (статья 12.19 КоАП РФ). Так, за парковку на тротуаре оштрафуют на 1000 рублей. Помимо этого, есть еще ряд мест, где парковаться во дворе нельзя", - рассказал Машаров. По его словам, запрет распространяется на парковку на газонах и зеленых насаждениях, на детских и спортивных площадках, а также на местах для инвалидов. "Во дворах многоквартирных домов места для инвалидов, обозначенные соответствующими знаками и разметкой, находятся под защитой закона - статья 15 ФЗ № 181-ФЗ, а нарушение карается по части 2 статьи 12.9 КоАП РФ - штрафом в размере 5000 рублей", - добавил Машаров. Эксперт подчеркнул, что парковаться запрещено в том числе на въезде или выезде из двора, в данном случае возможен штраф до двух тысяч рублей. Кроме того, нельзя оставлять автомобиль на местах для специальной пожарной техники и у мусорного бака, если машина будет мешать коммунальщикам вывозить мусор. "Парковать машину во дворе можно, не нарушая ПДД. Установленное минимальное расстояние от парковки до жилого дома - 10 метров, соответственно, парковать машину можно в 10 метрах от подъезда", - заключил Машаров.​

