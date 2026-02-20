https://1prime.ru/20260220/opershtab-867684808.html

В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА

В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА - 20.02.2026, ПРАЙМ

В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА

Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T22:21+0300

2026-02-20T22:21+0300

2026-02-20T22:23+0300

краснодар

краснодарский край

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_faec3e226aa2d9771bd242e0bfb3dd0c.jpg

КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. По уточненной информации, фрагменты упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом есть многоквартирные и частные дома. Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь", - говорится в сообщении.Уточняется также, что в близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждены восемь автомобилей и газовая труба. После падения обломков беспилотника произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали, добавили в оперштабе региона.

https://1prime.ru/20260219/vsu-867646993.html

краснодар

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

краснодар, краснодарский край