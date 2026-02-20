https://1prime.ru/20260220/opershtab-867684808.html
В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. По уточненной информации, фрагменты упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом есть многоквартирные и частные дома. Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь", - говорится в сообщении.Уточняется также, что в близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждены восемь автомобилей и газовая труба. После падения обломков беспилотника произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали, добавили в оперштабе региона.
