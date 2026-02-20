Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА - 20.02.2026
https://1prime.ru/20260220/opershtab-867684808.html
В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА
В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА
Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T22:21+0300
2026-02-20T22:23+0300
краснодар
краснодарский край
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_faec3e226aa2d9771bd242e0bfb3dd0c.jpg
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. По уточненной информации, фрагменты упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом есть многоквартирные и частные дома. Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь", - говорится в сообщении.Уточняется также, что в близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждены восемь автомобилей и газовая труба. После падения обломков беспилотника произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали, добавили в оперштабе региона.
https://1prime.ru/20260219/vsu-867646993.html
краснодар
краснодарский край
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859711501_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_239610adcdef8bb77078248c3ad489fe.jpg
1920
1920
true
краснодар, краснодарский край
КРАСНОДАР, Краснодарский край
22:21 20.02.2026 (обновлено: 22:23 20.02.2026)
 
В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА

В Краснодаре один человек пострадал из-за падения обломков украинского БПЛА

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
КРАСНОДАР, 20 фев - РИА Новости. Один человек пострадал из-за падения обломков БПЛА в Краснодаре, ему оказали первую помощь, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. По уточненной информации, фрагменты упали в районе улицы Новороссийской в промзоне около гаражного кооператива. Рядом есть многоквартирные и частные дома. Пострадавшему (порезы от осколков стекла) на месте оказали первую помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что в близлежащих домах выбило несколько окон. Повреждены восемь автомобилей и газовая труба. После падения обломков беспилотника произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали, добавили в оперштабе региона.
КРАСНОДАРКраснодарский край
 
 
Заголовок открываемого материала