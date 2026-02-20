https://1prime.ru/20260220/opros-867659834.html

Опрос показал, сколько россиян ежедневно используют нейросети в работе

Опрос показал, сколько россиян ежедневно используют нейросети в работе - 20.02.2026, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян ежедневно используют нейросети в работе

Ежедневно нейросети в работе используют 40% россиян из числа тех, кто применяет их для решения профессиональных задач, при этом 43% делают это несколько раз в... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T06:16+0300

2026-02-20T06:16+0300

2026-02-20T06:21+0300

технологии

экономика

общество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867659834.jpg?1771557683

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Ежедневно нейросети в работе используют 40% россиян из числа тех, кто применяет их для решения профессиональных задач, при этом 43% делают это несколько раз в неделю, следует из результатов опроса hh.ru, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Так, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% - несколько раз в неделю", - сказано в опросе. Уточняется, что еще 16% пользователей применяют ИИ несколько раз в месяц. При этом 45% опрошенных пока не используют нейросети, но хотели бы начать. Кроме того, 16% считают такие технологии неприменимыми в своей деятельности, а 12% не планируют их внедрять. Согласно опросу, нейросети используют представители всех возрастных групп. Хотя бы иногда к ИИ обращаются 30% россиян до 24 лет, 33% - в возрасте 25-34 лет и 26% - 35-44 лет. Отмечается, что почти у каждого второго респондента во всех возрастных категориях, включая людей старше 55 лет (44-49%), есть желание начать применять ИИ в работе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество