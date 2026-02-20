https://1prime.ru/20260220/opros-867660884.html
Опрос показал, в каких сферах проще получить повышение на работе
Опрос показал, в каких сферах проще получить повышение на работе - 20.02.2026, ПРАЙМ
Опрос показал, в каких сферах проще получить повышение на работе
Повышение на работе и руководящую должность проще получить в сфере ритейла и торговли, считают 32% опрошенных россиян, следует из результатов опроса "Работа.ру" | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Повышение на работе и руководящую должность проще получить в сфере ритейла и торговли, считают 32% опрошенных россиян, следует из результатов опроса "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Лидируют ритейл и торговля с показателем 32%. На втором месте управление персоналом (28%), а на третьем - маркетинг, реклама и PR (23%)", - говорится в результатах опроса.
Уточняется, что в сфере информационных технологий и телекома на возможности повышения указали 17% опрошенных, в индустрии красоты - 16%, в строительстве - 15%, в общественном питании - 14%.
Еще 13% участников исследования назвали банковский сектор, туризм, логистику и производство. Сферы дизайна и творчества отметили 12% респондентов, бытовые услуги, культуру и недвижимость - по 10%, охрану и безопасность - 9%.
Исследование "Работа.ру" и "СберПодбор" проводилось в феврале 2026 года, в опросе приняли участие 3,2 тысячи россиян.
