Парламент Венесуэлы окончательно одобрил закон об амнистии

МЕХИКО, 20 фев – ПРАЙМ. Национальная ассамблея Венесуэлы окончательно одобрила закон об амнистии для демократического сосуществования, завершив второе и финальное чтение документа, сообщила пресс-служба парламента. "Национальная ассамблея утвердила закон об амнистии для демократического сосуществования", - говорится в сообщении в Telegram-канале законодательного органа по итогам заседания. Голосование проходило постатейно. На прошлой неделе депутаты одобрили первые шесть статей проекта, после чего обсуждение было продолжено. В четверг парламент завершил рассмотрение инициативы и принял документ в целом. Ранее председатель специальной комиссии по законопроекту Хорхе Арреаса сообщал, что в ходе подготовки ко второму чтению комиссия получила около 2,7 тысячи письменных предложений от представителей различных слоев общества. По его словам, за шесть дней обсуждений консультации прошли во всех 24 штатах страны с участием неправительственных организаций, представителей судебной системы, родственников задержанных и лиц, признанных жертвами политического насилия 2013-2017 годов. Согласно принятому закону, амнистия распространяется на лиц, привлеченных к ответственности или осужденных за политические преступления и связанные с ними деяния в период с 1 января 1999 года по 30 января 2026 года. Документ охватывает события, связанные с политическим противостоянием, включая попытку государственного переворота 2002 года, нефтяную забастовку 2002–2003 годов, протестные акции 2004, 2007, 2013, 2014, 2017 и 2019 годов, а также эпизоды в контексте президентских выборов 2024 года. В тексте закона закреплено, что амнистия не распространяется на тяжкие преступления, в том числе грубые нарушения прав человека, преступления против человечности и военные преступления, умышленное убийство, наркоторговлю с минимальным сроком наказания свыше девяти лет, а также преступления против государственного имущества. Закон предусматривает прекращение уголовных и иных производств по подпадающим под его действие делам, отмену мер пресечения, пересмотр приговоров, закрытие расследований и удаление соответствующих записей из официальных реестров после вступления документа в силу.

