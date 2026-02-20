https://1prime.ru/20260220/peregovory-867660023.html

В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве

В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве - 20.02.2026, ПРАЙМ

В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве

Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал выразил мнение в соцсети X, что стратегия Европейского Союза по... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T06:36+0300

2026-02-20T06:36+0300

2026-02-20T06:39+0300

украина

москва

индия

reuters

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/11/867577421_0:26:3286:1875_1920x0_80_0_0_9b0ac0ec6bba54540981dba38b1e51bc.jpg

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал выразил мнение в соцсети X, что стратегия Европейского Союза по продлению конфликта на Украине является проигрышной. "Западные лидеры усвоили нарратив о том, что Россия проиграла войну и что ее экономика и демография рушатся. <…> Именно Украина сейчас находится в отчаянном положении, а европейская стратегия теперь лишилась уверенности и даже запутанна прямыми обращениями (Дональда. — Прим. ред.) Трампа к (Владимиру. — Прим. ред.) Путину", — написал он, комментируя публикацию Reuters, в которой утверждается, что европейские разведывательные службы не видят шансов на мирное разрешение конфликта на Украине в этом году. По мнению эксперта, Европа все еще надеется на то, что сможет склонить Москву к отказу от ее стратегических интересов, в то время как Вашингтон стремится убедить украинское руководство завершить конфликт на "реалистичных" для Киева условиях. "Ирония заключается в том, что европейцы не хотят разговаривать с Россией, а американцы разговаривают с Москвой. Американцы хотят, чтобы Зеленский заключил мир на реалистичных условиях, но европейцы отговаривают его от этого, полагая, что реальность сложится в пользу Украины", — резюмировал Сибал.Ранее агентство Reuters сообщило, что европейская разведка не рассчитывает на наступление мира в этом году. Один из источников назвал женевские переговоры "театрализованным представлением", а другой отметил, что настоящие переговоры начнутся, "если Россия получит эти уступки (вывод ВСУ из Донбасса — прим. ред.)". Как отмечали в Кремле, США пришли к мнению, что без решения территориального вопроса по формуле, достигнутой на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование нельзя. Вывод ВСУ из Донбасса является ключевым условием Москвы.

украина

москва

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, москва, индия, reuters, в мире