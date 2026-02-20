Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/peregovory-867660023.html
В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве
В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве
Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал выразил мнение в соцсети X, что стратегия Европейского Союза по... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T06:36+0300
2026-02-20T06:39+0300
украина
москва
индия
reuters
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/11/867577421_0:26:3286:1875_1920x0_80_0_0_9b0ac0ec6bba54540981dba38b1e51bc.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал выразил мнение в соцсети X, что стратегия Европейского Союза по продлению конфликта на Украине является проигрышной. "Западные лидеры усвоили нарратив о том, что Россия проиграла войну и что ее экономика и демография рушатся. &lt;…&gt; Именно Украина сейчас находится в отчаянном положении, а европейская стратегия теперь лишилась уверенности и даже запутанна прямыми обращениями (Дональда. — Прим. ред.) Трампа к (Владимиру. — Прим. ред.) Путину", — написал он, комментируя публикацию Reuters, в которой утверждается, что европейские разведывательные службы не видят шансов на мирное разрешение конфликта на Украине в этом году. По мнению эксперта, Европа все еще надеется на то, что сможет склонить Москву к отказу от ее стратегических интересов, в то время как Вашингтон стремится убедить украинское руководство завершить конфликт на "реалистичных" для Киева условиях. "Ирония заключается в том, что европейцы не хотят разговаривать с Россией, а американцы разговаривают с Москвой. Американцы хотят, чтобы Зеленский заключил мир на реалистичных условиях, но европейцы отговаривают его от этого, полагая, что реальность сложится в пользу Украины", — резюмировал Сибал.Ранее агентство Reuters сообщило, что европейская разведка не рассчитывает на наступление мира в этом году. Один из источников назвал женевские переговоры "театрализованным представлением", а другой отметил, что настоящие переговоры начнутся, "если Россия получит эти уступки (вывод ВСУ из Донбасса — прим. ред.)". Как отмечали в Кремле, США пришли к мнению, что без решения территориального вопроса по формуле, достигнутой на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование нельзя. Вывод ВСУ из Донбасса является ключевым условием Москвы.
украина
москва
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/11/867577421_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_ad15d92f02cfb417ff4cf506b945faf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, индия, reuters, в мире
УКРАИНА, МОСКВА, ИНДИЯ, Reuters, В мире
06:36 20.02.2026 (обновлено: 06:39 20.02.2026)
 
В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве

Экс-посол Сибал назвал проигрышной стратегию ЕС по затягиванию украинского конфликта

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра иностранных дел Индии и экс-посол в Москве Канвал Сибал выразил мнение в соцсети X, что стратегия Европейского Союза по продлению конфликта на Украине является проигрышной.
"Западные лидеры усвоили нарратив о том, что Россия проиграла войну и что ее экономика и демография рушатся. <…> Именно Украина сейчас находится в отчаянном положении, а европейская стратегия теперь лишилась уверенности и даже запутанна прямыми обращениями (Дональда. — Прим. ред.) Трампа к (Владимиру. — Прим. ред.) Путину", — написал он, комментируя публикацию Reuters, в которой утверждается, что европейские разведывательные службы не видят шансов на мирное разрешение конфликта на Украине в этом году.
По мнению эксперта, Европа все еще надеется на то, что сможет склонить Москву к отказу от ее стратегических интересов, в то время как Вашингтон стремится убедить украинское руководство завершить конфликт на "реалистичных" для Киева условиях.
"Ирония заключается в том, что европейцы не хотят разговаривать с Россией, а американцы разговаривают с Москвой. Американцы хотят, чтобы Зеленский заключил мир на реалистичных условиях, но европейцы отговаривают его от этого, полагая, что реальность сложится в пользу Украины", — резюмировал Сибал.
Ранее агентство Reuters сообщило, что европейская разведка не рассчитывает на наступление мира в этом году. Один из источников назвал женевские переговоры "театрализованным представлением", а другой отметил, что настоящие переговоры начнутся, "если Россия получит эти уступки (вывод ВСУ из Донбасса — прим. ред.)".
Как отмечали в Кремле, США пришли к мнению, что без решения территориального вопроса по формуле, достигнутой на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование нельзя. Вывод ВСУ из Донбасса является ключевым условием Москвы.
 
УКРАИНАМОСКВАИНДИЯReutersВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала