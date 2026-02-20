Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского в Женеве - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260220/peregovory-867660412.html
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского в Женеве
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского в Женеве - 20.02.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского в Женеве
Британская газета Telegraph сообщает, что Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении затянуть переговорный процесс в Швейцарии из-за опасений по поводу... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T06:56+0300
2026-02-20T06:56+0300
в мире
украина
женева
сша
мединский
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858132338_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_112c663e94452e2ccabaca14cff366a9.jpg
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph сообщает, что Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении затянуть переговорный процесс в Швейцарии из-за опасений по поводу жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского. "Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались за из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции", — говорится в статье журналиста, побывавшего в Женеве.Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине Третий раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, Владимир Мединский, охарактеризовал обсуждения как трудные, но конструктивные. Он также сообщил, что следующая встреча по ситуации в Украине будет организована в ближайшем будущем. По информации, полученной РИА Новости от источника, представители стран не оформили какие-либо официальные договорённости. Точные место и время дальнейших обсуждений пока не определены, однако диалог будет продолжен. В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые заседания рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. Здесь обсуждались нерешённые аспекты предложенного США мирного плана. По завершении второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
украина
женева
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858132338_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_46079845d6f721abde1d8d8b5bdf4b5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, украина, женева, сша, мединский, владимир зеленский
В мире, УКРАИНА, ЖЕНЕВА, США, Мединский, Владимир Зеленский
06:56 20.02.2026
 
На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского в Женеве

Telegraph: Зеленский испугался жесткой позиции Мединского на переговорах по Украине

© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин | Перейти в медиабанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Александр Рюмин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph сообщает, что Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении затянуть переговорный процесс в Швейцарии из-за опасений по поводу жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского.
"Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались за из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции", — говорится в статье журналиста, побывавшего в Женеве.

Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине

Третий раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, Владимир Мединский, охарактеризовал обсуждения как трудные, но конструктивные. Он также сообщил, что следующая встреча по ситуации в Украине будет организована в ближайшем будущем.
По информации, полученной РИА Новости от источника, представители стран не оформили какие-либо официальные договорённости. Точные место и время дальнейших обсуждений пока не определены, однако диалог будет продолжен.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые заседания рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. Здесь обсуждались нерешённые аспекты предложенного США мирного плана. По завершении второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".
 
В миреУКРАИНАЖЕНЕВАСШАМединскийВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала