На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского в Женеве

На Западе рассказали, как Мединский напугал Зеленского в Женеве

2026-02-20T06:56+0300

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Британская газета Telegraph сообщает, что Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении затянуть переговорный процесс в Швейцарии из-за опасений по поводу жесткой позиции главы российской делегации Владимира Мединского. "Это был завуалированный намек на присутствие Мединского, которого украинские чиновники опасались за из-за того, что он заблокирует любой прогресс жесткими требованиями о капитуляции", — говорится в статье журналиста, побывавшего в Женеве.Процесс мирного урегулирования конфликта на Украине Третий раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, Владимир Мединский, охарактеризовал обсуждения как трудные, но конструктивные. Он также сообщил, что следующая встреча по ситуации в Украине будет организована в ближайшем будущем. По информации, полученной РИА Новости от источника, представители стран не оформили какие-либо официальные договорённости. Точные место и время дальнейших обсуждений пока не определены, однако диалог будет продолжен. В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые заседания рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, Украины и США. Здесь обсуждались нерешённые аспекты предложенного США мирного плана. По завершении второго раунда Россия и Украина осуществили обмен военнопленными по схеме "157 на 157".

