https://1prime.ru/20260220/peskov-867668087.html
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле - 20.02.2026, ПРАЙМ
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T13:05+0300
2026-02-20T13:05+0300
2026-02-20T13:05+0300
банк россии
россия
общество
рф
эльвира набиуллина
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82977/19/829771955_0:211:2891:1837_1920x0_80_0_0_634c8c86462b4f017c277618dea5120c.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться. Служебные вопросы", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20260218/nabiullina--867608761.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82977/19/829771955_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_a1931c66e751047063efdbeb0f5bc975.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, эльвира набиуллина, дмитрий песков, владимир путин
Банк России, РОССИЯ, Общество , РФ, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле
Песков: Путин и Набиуллина вчера виделись в Кремле