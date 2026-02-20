Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле - 20.02.2026
Банк России
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил... | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться. Служебные вопросы", - сказал Песков журналистам.
13:05 20.02.2026
 
Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина с председателем Центробанка Э. Набиуллиной
Встреча президента РФ В. Путина с председателем Центробанка Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Встреча президента РФ В. Путина с председателем Центробанка Э. Набиуллиной. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться. Служебные вопросы", - сказал Песков журналистам.
