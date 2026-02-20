https://1prime.ru/20260220/peskov-867668087.html

Песков рассказал о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг виделись в Кремле, у них была возможность пообщаться по служебным вопросам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать, потому что Эльвира Набиуллина принимала участие в составе нашей делегации с нашими малагасийскими гостями, президентом Мадагаскара, и у них была возможность на полях пообщаться. Служебные вопросы", - сказал Песков журналистам.

