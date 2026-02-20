Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России - 20.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260220/peskov-867668204.html
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России
Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T13:09+0300
2026-02-20T13:09+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859928085_0:154:3095:1894_1920x0_80_0_0_f6a06592566013fba89bfb62d8b775b8.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Решение достаточно автоматическое, это продление. А что будет потом в результате переговорного процесса, мы уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
13:09 20.02.2026
 
В Кремле прокомментировали продление санкций США против России

Песков: продление санкций США стало автоматическим решением

© РИА Новости . Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Продление на год санкций США против России стало автоматическим решением, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Решение достаточно автоматическое, это продление. А что будет потом в результате переговорного процесса, мы уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Шохин рассказал о стратегии российского бизнеса в случае смягчения санкций
Шохин рассказал о стратегии российского бизнеса в случае смягчения санкций
