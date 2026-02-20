Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кремль проинформирует о новом раунде переговоров по Украине, заявил Песков - 20.02.2026
Политика
Кремль проинформирует о новом раунде переговоров по Украине, заявил Песков
Кремль проинформирует о новом раунде переговоров по Украине, заявил Песков
Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине, как только будет достигнуто понимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства... | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине, как только будет достигнуто понимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верна ли появившаяся информация о том, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине состоится уже на следующей неделе в Женеве.
мировая экономика, украина, женева, дмитрий песков
Политика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЖЕНЕВА, Дмитрий Песков
13:09 20.02.2026
 
Кремль проинформирует о новом раунде переговоров по Украине, заявил Песков

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине, как только будет достигнуто понимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верна ли появившаяся информация о том, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине состоится уже на следующей неделе в Женеве.
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
В Индии выступили с предупреждением по переговорам в Женеве
