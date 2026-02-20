https://1prime.ru/20260220/peskov-867668370.html
Кремль проинформирует о новом раунде переговоров по Украине, заявил Песков
2026-02-20T13:09+0300
политика
мировая экономика
украина
женева
дмитрий песков
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Кремль проинформирует о следующем раунде переговоров по Украине, как только будет достигнуто понимание, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "После того, как точно будет уже достигнуто понимание, мы, как обычно мы это делаем в последнее время, мы вас проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, верна ли появившаяся информация о том, что новый раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине состоится уже на следующей неделе в Женеве.
