Политолог объяснил, почему Зеленский провоцирует раскол в ЕС

2026-02-20T03:03+0300
2026-02-20T03:03+0300
2026-02-20T03:03+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
венгрия
брюссель
владимир зеленский
виктор орбан
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867658033.jpg?1771545788
ВЕНА, 20 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Владимир Зеленский своими заявлениями и требованиями в адрес стран Европейского союза провоцирует раскол и политическую конфронтацию внутри ЕС, поделился мнением с РИА Новости австрийский политолог Патрик Поппель.
"По инициативе Украины, которая хочет политической конфронтации, возникают противостояния между Венгрией и Брюсселем, между Словакией и Брюсселем, а в следующий раз, возможно, возникнут и между Австрией и Брюсселем", - отметил эксперт.
Он напомнил, что ЕС - это структура, которая должна защищать себя и отстаивать собственные интересы. "Но эта структура не способна или не желает, например, защитить господина (премьера Венгрии - ред.) Виктора Орбана от Владимира Зеленского. То есть в ЕС нет чувства общности, нет сплочённости, которая могла бы защитить Европейский союз от политических атак со стороны Украины", - пояснил Поппель.
Он подчеркнул, что это весьма существенно. "Это значит, что отдельный государственный деятель ЕС, отдельный политик внутри ЕС полностью беззащитен, потому что нет никакого единства, никакой солидарности против агитации, которую Украина ведёт внутри ЕС. И это ключевой момент для понимания", - добавил собеседник агентства.
Таким образом, по его словам, Украина имеет полную свободу действий, получает европейское финансирование и при этом диктует, кто будет под санкциями, кто подвергнется атаке следующим и кого ещё втянут в какие-то проблемы. Тогда как внутри Евросоюза в это же время формируются линии политического противостояния.
Ранее на конференции в Мюнхене нелегитимный в своём статусе Зеленский допустил персональные выпады в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии.
