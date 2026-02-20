https://1prime.ru/20260220/posol-867659368.html
Посол России призвал создать условия для нормализации отношений с Австрией
2026-02-20T04:40+0300
ВЕНА, 20 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Даже сейчас важно создавать условия для нормализации отношений с Австрией, заявил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов.
"Исходим из того, что даже в нынешних условиях важно сохранять каналы профессионального общения и создать предпосылки для нормализации взаимодействия в будущем на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - отметил дипломат.
В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ Владимира Путина в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти десять лет.
