https://1prime.ru/20260220/posol-867673295.html
Посол рассказал о ситуации с экспортом из России в Мексику
Посол рассказал о ситуации с экспортом из России в Мексику - 20.02.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о ситуации с экспортом из России в Мексику
Большая часть российского экспорта в Мексику по предварительным подсчетам не подпадает под новые импортные пошлины, введенные мексиканскими властями, заявил в... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T16:16+0300
2026-02-20T16:16+0300
2026-02-20T16:16+0300
экономика
россия
бизнес
мексика
рф
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_7f15df33858c8cd93d1adef96a668801.jpg
МЕХИКО, 20 фев - ПРАЙМ. Большая часть российского экспорта в Мексику по предварительным подсчетам не подпадает под новые импортные пошлины, введенные мексиканскими властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Николай Софинский. "Структура торговли между нашими странами такова, что подавляющая часть товарных позиций под эти меры не подпадает. Вне рестрикций остается примерно 95 процентов российского экспорта. Затрагиваются некоторые маргинальные металлургические и парфюмерные товарные группы. Но это по предварительным подсчетам", - сказал Софинский. Правительство Мексики решило с начала года повысить с 20 до 50% пошлины на импорт тысяч категорий товаров из РФ, Китая и других стран, с которыми оно не имеет прямых торговых соглашений.
https://1prime.ru/20251207/ssha-865295494.html
мексика
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76243/85/762438513_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_6ca3b89d41e8c2333f6da1005b7a6171.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, мексика, рф, китай
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МЕКСИКА, РФ, КИТАЙ
Посол рассказал о ситуации с экспортом из России в Мексику
Софинский: новые пошлины Мексики не затронут 95% поставок из России