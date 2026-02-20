Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол рассказал о ситуации с экспортом из России в Мексику - 20.02.2026, ПРАЙМ
Посол рассказал о ситуации с экспортом из России в Мексику
2026-02-20T16:16+0300
2026-02-20T16:16+0300
экономика
россия
бизнес
мексика
рф
китай
МЕХИКО, 20 фев - ПРАЙМ. Большая часть российского экспорта в Мексику по предварительным подсчетам не подпадает под новые импортные пошлины, введенные мексиканскими властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Николай Софинский. "Структура торговли между нашими странами такова, что подавляющая часть товарных позиций под эти меры не подпадает. Вне рестрикций остается примерно 95 процентов российского экспорта. Затрагиваются некоторые маргинальные металлургические и парфюмерные товарные группы. Но это по предварительным подсчетам", - сказал Софинский. Правительство Мексики решило с начала года повысить с 20 до 50% пошлины на импорт тысяч категорий товаров из РФ, Китая и других стран, с которыми оно не имеет прямых торговых соглашений.
россия, бизнес, мексика, рф, китай
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, МЕКСИКА, РФ, КИТАЙ
16:16 20.02.2026
 
Посол рассказал о ситуации с экспортом из России в Мексику

© РИА Новости . Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
МЕХИКО, 20 фев - ПРАЙМ. Большая часть российского экспорта в Мексику по предварительным подсчетам не подпадает под новые импортные пошлины, введенные мексиканскими властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Николай Софинский.
"Структура торговли между нашими странами такова, что подавляющая часть товарных позиций под эти меры не подпадает. Вне рестрикций остается примерно 95 процентов российского экспорта. Затрагиваются некоторые маргинальные металлургические и парфюмерные товарные группы. Но это по предварительным подсчетам", - сказал Софинский.
Правительство Мексики решило с начала года повысить с 20 до 50% пошлины на импорт тысяч категорий товаров из РФ, Китая и других стран, с которыми оно не имеет прямых торговых соглашений.
Эксперт оценил последствия выхода США из соглашения с Канадой и Мексикой
7 декабря 2025, 16:05
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМЕКСИКАРФКИТАЙ
 
 
