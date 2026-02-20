https://1prime.ru/20260220/posol-867673295.html

Посол рассказал о ситуации с экспортом из России в Мексику

экономика

МЕХИКО, 20 фев - ПРАЙМ. Большая часть российского экспорта в Мексику по предварительным подсчетам не подпадает под новые импортные пошлины, введенные мексиканскими властями, заявил в интервью РИА Новости посол РФ Николай Софинский. "Структура торговли между нашими странами такова, что подавляющая часть товарных позиций под эти меры не подпадает. Вне рестрикций остается примерно 95 процентов российского экспорта. Затрагиваются некоторые маргинальные металлургические и парфюмерные товарные группы. Но это по предварительным подсчетам", - сказал Софинский. Правительство Мексики решило с начала года повысить с 20 до 50% пошлины на импорт тысяч категорий товаров из РФ, Китая и других стран, с которыми оно не имеет прямых торговых соглашений.

