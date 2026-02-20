https://1prime.ru/20260220/postpredy-867656076.html
Постпреды ЕС попытаются согласовать 20-й пакет санкций против России
2026-02-20T00:28+0300
БРЮССЕЛЬ, 20 фев - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов ЕС на заседании в пятницу попытаются согласовать 20-й пакет санкций против России на фоне разногласий между государствами.
Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, заседания постпредов по антироссийскому пакету продолжатся все неделю с целью согласовать его к совещанию глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, и с перспективой ввести пакет в действие на следующий день, 24 февраля.
В минувшую среду постпредам представили скорректированное Еврокомиссией предложение по ограничениям из-за несогласия некоторых стран на предложенные меры. Если сблизить позиции не удастся и в пятницу, то внеочередные заседания постпредов могут быть назначены на выходные.
Пятничное заседание начнется в 11.00 по местному времени (13.00 мск).
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения, персональные санкции.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
