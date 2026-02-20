https://1prime.ru/20260220/pshenitsa-867667735.html

Цена пшеницы на Чикагской бирже достигла максимума за 7 месяцев

2026-02-20T12:34+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в пятницу днем растет в цене, и её стоимость поднялась до максимальной отметки с 3 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.18 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,61% относительно предыдущего закрытия, до 5,624 доллара за бушель. Ранее в ходе торгов максимальное значение составляло 5,65 доллара - это самая высокая отметка с 3 июля, или почти за семь с половиной месяцев. С начала недели фьючерс подорожал уже на 3,5%, с начала февраля - на 5,5%. В январе пшеница подорожала примерно на 6%.

сша

