Цена пшеницы на Чикагской бирже достигла максимума за 7 месяцев
20.02.2026
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в пятницу днем растет в цене, и её стоимость поднялась до максимальной отметки с 3 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.18 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,61% относительно предыдущего закрытия, до 5,624 доллара за бушель. Ранее в ходе торгов максимальное значение составляло 5,65 доллара - это самая высокая отметка с 3 июля, или почти за семь с половиной месяцев. С начала недели фьючерс подорожал уже на 3,5%, с начала февраля - на 5,5%. В январе пшеница подорожала примерно на 6%.
сша
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в пятницу днем растет в цене, и её стоимость поднялась до максимальной отметки с 3 июля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.18 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,61% относительно предыдущего закрытия, до 5,624 доллара за бушель.
Ранее в ходе торгов максимальное значение составляло 5,65 доллара - это самая высокая отметка с 3 июля, или почти за семь с половиной месяцев.
С начала недели фьючерс подорожал уже на 3,5%, с начала февраля - на 5,5%. В январе пшеница подорожала примерно на 6%.
