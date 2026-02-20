Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.02.2026
Цена пшеницы на Чикагской бирже достигла максимума за 7 месяцев
Цена пшеницы на Чикагской бирже достигла максимума за 7 месяцев
Пшеница на бирже в Чикаго в США в пятницу днем растет в цене, и её стоимость поднялась до максимальной отметки с 3 июля, свидетельствуют данные торгов. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T12:34+0300
2026-02-20T12:34+0300
экономика
рынок
торги
сша
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Пшеница на бирже в Чикаго в США в пятницу днем растет в цене, и её стоимость поднялась до максимальной отметки с 3 июля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.18 мск мартовский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дорожает на 0,61% относительно предыдущего закрытия, до 5,624 доллара за бушель. Ранее в ходе торгов максимальное значение составляло 5,65 доллара - это самая высокая отметка с 3 июля, или почти за семь с половиной месяцев. С начала недели фьючерс подорожал уже на 3,5%, с начала февраля - на 5,5%. В январе пшеница подорожала примерно на 6%.
сша
рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
12:34 20.02.2026
 
Колосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы. Архивное фото
Япония увеличила импорт российского зерна почти в три раза
