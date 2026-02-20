Путин попросил российскую делегацию в Женеве поделиться итогами встреч

https://1prime.ru/20260220/putin--867676567.html
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин попросил членов российской делегации на переговорах по Украине рассказать, до чего удалось договориться в Женеве. Путин в пятницу проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. "Прежде чем мы начнем эту работу, обсуждение основного вопроса, я бы попросил наших коллег, которые работали совсем недавно в Женеве, встречались с американской и украинской делегацией на предмет поиска решений, мирных решений того, что происходит у нас на этом треке. Делегацию возглавлял Владимир Ростиславович (Мединский, помощник российского лидера - ред.). Хотел бы предоставить ему слово, а потом и коллеге из министерства обороны, для того, чтобы - они мне докладывали, - но хотел бы, чтобы и все постоянные члены Совета безопасности тоже были ознакомлены прямо, что называется, из первых уст. Коллеги бы рассказали о том, как шли дискуссии и до чего удалось договориться", - сказал глава государства в ходе совещания. В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры представителей Москвы, Киева и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Российскую делегацию на переговорах возглавил Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии были тяжелыми, но деловыми. Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
