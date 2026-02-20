Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нарушителям поста в Рамадан в Кувейте грозят тюремные сроки - 20.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260220/ramadan-867655993.html
Нарушителям поста в Рамадан в Кувейте грозят тюремные сроки
Нарушителям поста в Рамадан в Кувейте грозят тюремные сроки - 20.02.2026, ПРАЙМ
Нарушителям поста в Рамадан в Кувейте грозят тюремные сроки
Министерство внутренних дел Кувейта пригрозило тюремным заключением до месяца и штрафом нарушителям запрета на употребление пищи и напитков в светлое время... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T00:16+0300
2026-02-20T00:43+0300
общество
экономика
кувейт
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867655993.jpg?1771537382
ДОХА, 20 фев - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Кувейта пригрозило тюремным заключением до месяца и штрафом нарушителям запрета на употребление пищи и напитков в светлое время суток в месяц мусульманского поста Рамадан, наказания не избегут и те люди, учреждения, которые поощряют других есть и пить в предназначенное для поста время. "Нарушителям поста во время Рамадана грозят штрафы, тюремное заключение на срок до одного месяца или и то, и другое вместе. Те, кто помогают, поощряют или принуждают других публично принимать пищу, также подлежат аналогичным наказаниям", - отмечается в заявлении МВД, которое привела газета "Аль-Кабс". По распоряжению ведомства, коммерческие предприятия, кафе и рестораны, причастные к этому, могут быть закрыты на срок до двух месяцев. По информации МВД Кувейта, присутствие сотрудников сил безопасности будет усилено в Рамадан вблизи мечетей, рынков, торговых центров и других мест массового скопления людей, также будет усилено патрулирования дорожного движения на основных и второстепенных дорогах, особенно в часы пик перед началом разговения - ифтаром и после особой молитвенной службы "таравих".
кувейт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , кувейт, мвд
Общество , Экономика, КУВЕЙТ, МВД
00:16 20.02.2026 (обновлено: 00:43 20.02.2026)
 
Нарушителям поста в Рамадан в Кувейте грозят тюремные сроки

МВД Кувейта пригрозило тюремным заключением нарушителям запрета на пищу в Рамадан

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДОХА, 20 фев - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Кувейта пригрозило тюремным заключением до месяца и штрафом нарушителям запрета на употребление пищи и напитков в светлое время суток в месяц мусульманского поста Рамадан, наказания не избегут и те люди, учреждения, которые поощряют других есть и пить в предназначенное для поста время.
"Нарушителям поста во время Рамадана грозят штрафы, тюремное заключение на срок до одного месяца или и то, и другое вместе. Те, кто помогают, поощряют или принуждают других публично принимать пищу, также подлежат аналогичным наказаниям", - отмечается в заявлении МВД, которое привела газета "Аль-Кабс".
По распоряжению ведомства, коммерческие предприятия, кафе и рестораны, причастные к этому, могут быть закрыты на срок до двух месяцев.
По информации МВД Кувейта, присутствие сотрудников сил безопасности будет усилено в Рамадан вблизи мечетей, рынков, торговых центров и других мест массового скопления людей, также будет усилено патрулирования дорожного движения на основных и второстепенных дорогах, особенно в часы пик перед началом разговения - ифтаром и после особой молитвенной службы "таравих".
 
ЭкономикаОбществоКУВЕЙТМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала