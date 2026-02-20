https://1prime.ru/20260220/ramadan-867655993.html

Нарушителям поста в Рамадан в Кувейте грозят тюремные сроки

2026-02-20T00:16+0300

ДОХА, 20 фев - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел Кувейта пригрозило тюремным заключением до месяца и штрафом нарушителям запрета на употребление пищи и напитков в светлое время суток в месяц мусульманского поста Рамадан, наказания не избегут и те люди, учреждения, которые поощряют других есть и пить в предназначенное для поста время. "Нарушителям поста во время Рамадана грозят штрафы, тюремное заключение на срок до одного месяца или и то, и другое вместе. Те, кто помогают, поощряют или принуждают других публично принимать пищу, также подлежат аналогичным наказаниям", - отмечается в заявлении МВД, которое привела газета "Аль-Кабс". По распоряжению ведомства, коммерческие предприятия, кафе и рестораны, причастные к этому, могут быть закрыты на срок до двух месяцев. По информации МВД Кувейта, присутствие сотрудников сил безопасности будет усилено в Рамадан вблизи мечетей, рынков, торговых центров и других мест массового скопления людей, также будет усилено патрулирования дорожного движения на основных и второстепенных дорогах, особенно в часы пик перед началом разговения - ифтаром и после особой молитвенной службы "таравих".

