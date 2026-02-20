https://1prime.ru/20260220/reuters-867670451.html
ЕС не смог согласовать 20-й пакет антироссийских санкций
2026-02-20T14:24+0300
2026-02-20T14:24+0300
2026-02-20T14:31+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Представители стран ЕС в пятницу не смогли согласовать 20-й пакет санкций против РФ, передает Рейтер со ссылкой на дипломатов евроблока. "Посланники ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что эти представители могут также провести встречу на выходных для продолжения обсуждения санкций в преддверии мероприятия с участием министром иностранных дел стран ЕС.
