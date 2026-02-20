Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не смог согласовать 20-й пакет антироссийских санкций - 20.02.2026
ЕС не смог согласовать 20-й пакет антироссийских санкций
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Представители стран ЕС в пятницу не смогли согласовать 20-й пакет санкций против РФ, передает Рейтер со ссылкой на дипломатов евроблока. "Посланники ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что эти представители могут также провести встречу на выходных для продолжения обсуждения санкций в преддверии мероприятия с участием министром иностранных дел стран ЕС.
россия, мировая экономика, рф, ес
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЕС
14:24 20.02.2026 (обновлено: 14:31 20.02.2026)
 
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Представители стран ЕС в пятницу не смогли согласовать 20-й пакет санкций против РФ, передает Рейтер со ссылкой на дипломатов евроблока.
"Посланники ЕС не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что эти представители могут также провести встречу на выходных для продолжения обсуждения санкций в преддверии мероприятия с участием министром иностранных дел стран ЕС.
