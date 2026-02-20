https://1prime.ru/20260220/rosatom-867670314.html
"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело"
"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело" - 20.02.2026, ПРАЙМ
"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело"
"Росатом" официально уведомил бизнесмена Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение группой "Дело", сообщила атомная госкорпорация. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T14:13+0300
2026-02-20T14:13+0300
2026-02-20T14:13+0300
бизнес
россия
сергей шишкарев
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. "Росатом" официально уведомил бизнесмена Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение группой "Дело", сообщила атомная госкорпорация. "Сегодня госкорпорация "Росатом" официально уведомила партнера по группе "Дело" Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение компанией. Эта процедура предусмотрена соглашением между сторонами", - говорится в сообщении. Отмечается, что у Шишкарева есть 60 дней на принятие одного из двух решений – выкупить долю "Росатома" в ГК "Дело" или продать ей свою. Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов.
https://1prime.ru/20260130/rosatom-867050975.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_67:0:2796:2047_1920x0_80_0_0_f6cf77e6ca16155bd4bcc49e55f3f6ed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сергей шишкарев, росатом
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Шишкарев, Росатом
"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело"
"Росатом" официально уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело"