"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело" - 20.02.2026
"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело"
2026-02-20T14:13+0300
2026-02-20T14:13+0300
бизнес
россия
сергей шишкарев
росатом
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. "Росатом" официально уведомил бизнесмена Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение группой "Дело", сообщила атомная госкорпорация. "Сегодня госкорпорация "Росатом" официально уведомила партнера по группе "Дело" Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение компанией. Эта процедура предусмотрена соглашением между сторонами", - говорится в сообщении. Отмечается, что у Шишкарева есть 60 дней на принятие одного из двух решений – выкупить долю "Росатома" в ГК "Дело" или продать ей свою. Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов.
бизнес, россия, сергей шишкарев, росатом
Бизнес, РОССИЯ, Сергей Шишкарев, Росатом
14:13 20.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Росатом
Росатом. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. "Росатом" официально уведомил бизнесмена Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение группой "Дело", сообщила атомная госкорпорация.
"Сегодня госкорпорация "Росатом" официально уведомила партнера по группе "Дело" Сергея Шишкарева о намерении завершить партнерское владение компанией. Эта процедура предусмотрена соглашением между сторонами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у Шишкарева есть 60 дней на принятие одного из двух решений – выкупить долю "Росатома" в ГК "Дело" или продать ей свою. Затем еще 120 дней отводится на получение необходимых согласований регуляторов.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Росатом" полностью выполнил план по добыче урана в 2025 году
30 января, 16:24
 
Бизнес РОССИЯ Сергей Шишкарев Росатом
 
 
