В московских аэропортах задерживаются десять рейсов

Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T18:26+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Позже другой специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что осадки в московском регионе продолжатся в пятницу. "Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток, по данным на 16.00 мск, обслужили 738 рейсов: 421 – на вылет, 317 – на прилет. Десять рейсов были задержаны на вылет более двух часов. По решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении. Аэропорты продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены всем необходимым для борьба с непогодой. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. "Несмотря на прохождение пика непогоды, работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - подчеркнули в Росавиации.

