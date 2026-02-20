Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов - 20.02.2026
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов - 20.02.2026, ПРАЙМ
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов
Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация. | 20.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Позже другой специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что осадки в московском регионе продолжатся в пятницу. "Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток, по данным на 16.00 мск, обслужили 738 рейсов: 421 – на вылет, 317 – на прилет. Десять рейсов были задержаны на вылет более двух часов. По решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении. Аэропорты продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены всем необходимым для борьба с непогодой. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. "Несмотря на прохождение пика непогоды, работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - подчеркнули в Росавиации.
18:26 20.02.2026
 
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов

Росавиация: 10 рейсов в московских аэропортах задерживаются более чем на два часа

Самолет в небе над международным аэропортом Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Позже другой специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что осадки в московском регионе продолжатся в пятницу.
"Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток, по данным на 16.00 мск, обслужили 738 рейсов: 421 – на вылет, 317 – на прилет. Десять рейсов были задержаны на вылет более двух часов. По решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении.
Аэропорты продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены всем необходимым для борьба с непогодой. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.
"Несмотря на прохождение пика непогоды, работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - подчеркнули в Росавиации.
Заголовок открываемого материала