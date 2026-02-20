https://1prime.ru/20260220/rosaviatsiya-867678242.html
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов - 20.02.2026, ПРАЙМ
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов
Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T18:26+0300
2026-02-20T18:26+0300
2026-02-20T18:26+0300
бизнес
москва
росавиация
ространснадзор
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве может выпасть более половины месячной нормы осадков. Позже другой специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что осадки в московском регионе продолжатся в пятницу. "Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток, по данным на 16.00 мск, обслужили 738 рейсов: 421 – на вылет, 317 – на прилет. Десять рейсов были задержаны на вылет более двух часов. По решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении. Аэропорты продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены всем необходимым для борьба с непогодой. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления. "Несмотря на прохождение пика непогоды, работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - подчеркнули в Росавиации.
https://1prime.ru/20260216/samolety-867540886.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, росавиация, ространснадзор, в мире
Бизнес, МОСКВА, Росавиация, Ространснадзор, В мире
В московских аэропортах задерживаются десять рейсов
Росавиация: 10 рейсов в московских аэропортах задерживаются более чем на два часа
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Десять рейсов в столичных аэропортах задерживается более чем на два часа, экипаж одного рейса выполнил посадку на запасном аэродроме, сообщила Росавиация.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в четверг в Москве
может выпасть более половины месячной нормы осадков. Позже другой специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что осадки в московском регионе продолжатся в пятницу.
"Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток, по данным на 16.00 мск, обслужили 738 рейсов: 421 – на вылет, 317 – на прилет. Десять рейсов были задержаны на вылет более двух часов. По решению экипажа, один самолет выполнил посадку на запасном аэродроме", - говорится в сообщении.
Аэропорты продолжают работать в усиленном режиме, они оснащены всем необходимым для борьба с непогодой. Проводятся регулярные контрольные чистки, обработка реагентами взлетно-посадочных полос для обеспечения нормативного коэффициента сцепления.
"Несмотря на прохождение пика непогоды, работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле Минтранса России, Росавиации
и Ространснадзора
", - подчеркнули в Росавиации.
Петербургский Пулково экстренно принял четыре самолета, летевших в Москву