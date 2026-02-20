Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В московских аэропортах задержали 14 рейсов
Число задержанных из-за метеоусловий вылетов в московских аэропортах выросло до 14, отменено 22 рейса, сообщили в Росавиации.
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Число задержанных из-за метеоусловий вылетов в московских аэропортах выросло до 14, отменено 22 рейса, сообщили в Росавиации. "Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток обслужили 983 рейса: 520 - на вылет, 463 на прилет. По решению экипажа, один самолет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Отменено 22 рейса, в том числе четыре = иностранных перевозчиков. По данным на 20.00 мск, 14 рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении. Росавиация ранее сообщала, что по состоянию на 16.00 мск более чем на два часа были задержаны десять рейсов.
21:59 20.02.2026
 
В московских аэропортах задержали 14 рейсов

В московских аэропортах из-за метеоусловий задержали 14 рейсов

Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта "Шереметьево".
Пассажиры ожидают своих рейсов в зале аэропорта Шереметьево. - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости . Сергей Трубицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Число задержанных из-за метеоусловий вылетов в московских аэропортах выросло до 14, отменено 22 рейса, сообщили в Росавиации.
"Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток обслужили 983 рейса: 520 - на вылет, 463 на прилет. По решению экипажа, один самолет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Отменено 22 рейса, в том числе четыре = иностранных перевозчиков. По данным на 20.00 мск, 14 рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении.
Росавиация ранее сообщала, что по состоянию на 16.00 мск более чем на два часа были задержаны десять рейсов.
