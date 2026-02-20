https://1prime.ru/20260220/rosaviatsiya-867683688.html
В московских аэропортах задержали 14 рейсов
В московских аэропортах задержали 14 рейсов - 20.02.2026, ПРАЙМ
В московских аэропортах задержали 14 рейсов
Число задержанных из-за метеоусловий вылетов в московских аэропортах выросло до 14, отменено 22 рейса, сообщили в Росавиации. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T21:59+0300
2026-02-20T21:59+0300
2026-02-20T21:59+0300
бизнес
россия
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867526463_0:142:3051:1858_1920x0_80_0_0_06713e4773b67b1f2523353016ea89d6.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Число задержанных из-за метеоусловий вылетов в московских аэропортах выросло до 14, отменено 22 рейса, сообщили в Росавиации. "Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток обслужили 983 рейса: 520 - на вылет, 463 на прилет. По решению экипажа, один самолет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Отменено 22 рейса, в том числе четыре = иностранных перевозчиков. По данным на 20.00 мск, 14 рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении. Росавиация ранее сообщала, что по состоянию на 16.00 мск более чем на два часа были задержаны десять рейсов.
https://1prime.ru/20260219/snegopad-867653569.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/10/867526463_191:0:2858:2000_1920x0_80_0_0_0efa8e116c8d5a004d77249e2a3d0aa3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В московских аэропортах задержали 14 рейсов
В московских аэропортах из-за метеоусловий задержали 14 рейсов
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Число задержанных из-за метеоусловий вылетов в московских аэропортах выросло до 14, отменено 22 рейса, сообщили в Росавиации.
"Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток обслужили 983 рейса: 520 - на вылет, 463 на прилет. По решению экипажа, один самолет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Отменено 22 рейса, в том числе четыре = иностранных перевозчиков. По данным на 20.00 мск, 14 рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении.
Росавиация
ранее сообщала, что по состоянию на 16.00 мск более чем на два часа были задержаны десять рейсов.
На московских дорогах организовали дежурство тягачей для помощи водителям