В московских аэропортах задержали 14 рейсов

2026-02-20T21:59+0300

бизнес

россия

росавиация

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Число задержанных из-за метеоусловий вылетов в московских аэропортах выросло до 14, отменено 22 рейса, сообщили в Росавиации. "Воздушные гавани продолжают работу: с начала суток обслужили 983 рейса: 520 - на вылет, 463 на прилет. По решению экипажа, один самолет принял решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Отменено 22 рейса, в том числе четыре = иностранных перевозчиков. По данным на 20.00 мск, 14 рейсов были задержаны на вылет более двух часов", - говорится в сообщении. Росавиация ранее сообщала, что по состоянию на 16.00 мск более чем на два часа были задержаны десять рейсов.

