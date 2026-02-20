https://1prime.ru/20260220/roskomnadzor-867669903.html
Telegram позволял распространять персональные данные россиян, заявил РКН
2026-02-20T14:05+0300
2026-02-20T14:05+0300
2026-02-20T14:05+0300
технологии
россия
финансы
telegram
роскомнадзор
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Telegram создал инфраструктуру, позволяющую некоторым сервисам незаконно распространять персональные данные россиян, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека", - говорится в сообщении.
