Telegram позволял распространять персональные данные россиян, заявил РКН

Telegram позволял распространять персональные данные россиян, заявил РКН - 20.02.2026, ПРАЙМ

Telegram позволял распространять персональные данные россиян, заявил РКН

Telegram создал инфраструктуру, позволяющую некоторым сервисам незаконно распространять персональные данные россиян, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T14:05+0300

технологии

россия

финансы

telegram

роскомнадзор

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Telegram создал инфраструктуру, позволяющую некоторым сервисам незаконно распространять персональные данные россиян, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека", - говорится в сообщении.

