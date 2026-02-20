Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Telegram позволял распространять персональные данные россиян, заявил РКН - 20.02.2026
Telegram позволял распространять персональные данные россиян, заявил РКН
технологии
россия
финансы
telegram
роскомнадзор
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Telegram создал инфраструктуру, позволяющую некоторым сервисам незаконно распространять персональные данные россиян, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека", - говорится в сообщении.
2026
технологии, россия, финансы, telegram, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Telegram, Роскомнадзор
14:05 20.02.2026
 
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Telegram создал инфраструктуру, позволяющую некоторым сервисам незаконно распространять персональные данные россиян, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" незаконно распространять персональные данные граждан России, в том числе в форме досье на человека", - говорится в сообщении.
