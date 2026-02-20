https://1prime.ru/20260220/roskomnadzor-867670030.html
РКН призвал Telegram пресекать раскрытие личных данных россиян
РКН призвал Telegram пресекать раскрытие личных данных россиян - 20.02.2026, ПРАЙМ
РКН призвал Telegram пресекать раскрытие личных данных россиян
Мессенджеру Telegram следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T14:08+0300
2026-02-20T14:08+0300
2026-02-20T14:08+0300
технологии
россия
банки
telegram
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_71635739f6cb7dd40a9cce8b9edcb1fe.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мессенджеру Telegram следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и исключить возможность у пользователей искать такие боты, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов "пробива", прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260218/rossiya-867624910.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82731/20/827312032_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_b69c1b12ea4efde50df6b4a41fbb0032.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, банки, telegram, роскомнадзор
Технологии, РОССИЯ, Банки, Telegram, Роскомнадзор
РКН призвал Telegram пресекать раскрытие личных данных россиян
Роскомнадзор: Telegram следует ограничить раскрытие личных данных россиян