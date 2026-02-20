https://1prime.ru/20260220/roskomnadzor-867670030.html

РКН призвал Telegram пресекать раскрытие личных данных россиян

РКН призвал Telegram пресекать раскрытие личных данных россиян

технологии

россия

банки

telegram

роскомнадзор

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Мессенджеру Telegram следует пресекать раскрытие личных данных граждан России, прекратить предоставлять поисковым ботам инфраструктуру доступа к таким данным и исключить возможность у пользователей искать такие боты, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России, исключить возможность поиска сервисов "пробива", прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации", - говорится в сообщении.

