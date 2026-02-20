Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила передачу активов "Роснефти" в Германии - Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing - властям страны, говорится на сайте ЕК. "Европейская комиссия одобрила в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях приобретение единоличного контроля над компаниями Rosneft Deutschland GmbH ("RDG") и RN Refining &amp; Marketing GmbH ("RN R&amp;M") федеральным министерством экономики и энергетики ("BMWE") Германии", - сообщает ведомство. Сделка касается в основном переработки нефти, а также оптовых поставок топлива и нефтехимической продукции, указывается в сообщении. В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии. В сентябре 2025 года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта 2026 года.
финансы, германия, rosneft deutschland, роснефть, ек, bmw x5
Энергетика, Финансы, ГЕРМАНИЯ, Rosneft Deutschland, Роснефть, ЕК, BMW X5
16:51 20.02.2026
 
ЕК одобрила передачу активов "Роснефти" в Германии властям страны

Еврокомиссия одобрила передачу активов "Роснефти" властям Германии

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Флаг Германии. Архивное фото
© fotolia.com / DOC RABE Media
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила передачу активов "Роснефти" в Германии - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - властям страны, говорится на сайте ЕК.
"Европейская комиссия одобрила в соответствии с Регламентом ЕС о слияниях приобретение единоличного контроля над компаниями Rosneft Deutschland GmbH ("RDG") и RN Refining & Marketing GmbH ("RN R&M") федеральным министерством экономики и энергетики ("BMWE") Германии", - сообщает ведомство.
Сделка касается в основном переработки нефти, а также оптовых поставок топлива и нефтехимической продукции, указывается в сообщении.
В сентябре 2022 года немецкие власти передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под управление Федерального сетевого агентства Германии. В сентябре 2025 года правительство в очередной раз продлило доверительное управление - до 10 марта 2026 года.
