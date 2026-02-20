Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД - 20.02.2026
Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД
Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД - 20.02.2026, ПРАЙМ
Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД
Для России главное не зеркальность, а убедительность ответа на возможные санкции ЕС, считает заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T00:43+0300
2026-02-20T01:00+0300
россия
экономика
мировая экономика
александр грушко
ес
мид
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Для России главное не зеркальность, а убедительность ответа на возможные санкции ЕС, считает заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, заседания постпредов по антироссийскому пакету продолжатся все неделю с целью согласовать его к совещанию глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, и с перспективой ввести пакет в действие на следующий день, 24 февраля. "Мы посмотрим, что мы можем и будем делать. Для нас главное — не зеркальность, а убедительность наших санкций", - сказал Грушко газете "Известия".
россия, мировая экономика, александр грушко, ес, мид
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, Александр Грушко, ЕС, МИД
00:43 20.02.2026 (обновлено: 01:00 20.02.2026)
 
Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД

Грушко: для России главное не зеркальность, а убедительность ответа на санкции ЕС

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Для России главное не зеркальность, а убедительность ответа на возможные санкции ЕС, считает заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, заседания постпредов по антироссийскому пакету продолжатся все неделю с целью согласовать его к совещанию глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, и с перспективой ввести пакет в действие на следующий день, 24 февраля.
"Мы посмотрим, что мы можем и будем делать. Для нас главное — не зеркальность, а убедительность наших санкций", - сказал Грушко газете "Известия".
 
