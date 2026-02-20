https://1prime.ru/20260220/rossija-867656185.html

Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД

Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД - 20.02.2026, ПРАЙМ

Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД

Для России главное не зеркальность, а убедительность ответа на возможные санкции ЕС, считает заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T00:43+0300

2026-02-20T00:43+0300

2026-02-20T01:00+0300

россия

экономика

мировая экономика

александр грушко

ес

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867656185.jpg?1771538441

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Для России главное не зеркальность, а убедительность ответа на возможные санкции ЕС, считает заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, заседания постпредов по антироссийскому пакету продолжатся все неделю с целью согласовать его к совещанию глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, и с перспективой ввести пакет в действие на следующий день, 24 февраля. "Мы посмотрим, что мы можем и будем делать. Для нас главное — не зеркальность, а убедительность наших санкций", - сказал Грушко газете "Известия".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, александр грушко, ес, мид