Для России важна убедительность ответа на санкции, заявили в МИД
2026-02-20T00:43+0300
2026-02-20T00:43+0300
2026-02-20T01:00+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Для России главное не зеркальность, а убедительность ответа на возможные санкции ЕС, считает заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Как сообщил ранее РИА Новости европейский источник, заседания постпредов по антироссийскому пакету продолжатся все неделю с целью согласовать его к совещанию глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 23 февраля, и с перспективой ввести пакет в действие на следующий день, 24 февраля. "Мы посмотрим, что мы можем и будем делать. Для нас главное — не зеркальность, а убедительность наших санкций", - сказал Грушко газете "Известия".
