https://1prime.ru/20260220/rossija-867656513.html

Россия стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов

Россия стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов - 20.02.2026, ПРАЙМ

Россия стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов

Россия в 2024 году стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T01:17+0300

2026-02-20T01:17+0300

2026-02-20T01:17+0300

экономика

россия

китай

индия

турция

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867656513.jpg?1771539429

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В целом в 2024 году (последние доступные данные) в мире было произведено 87,8 миллиона тонн огурцов. Абсолютным лидером по производству стал Китай, вырастивший 68,6 миллиона тонн, или почти восемь из десяти всех огурцов в мире. Следом с большим отрывом расположилась Индия с 2,05 миллиона тонн (2,3%) и Турция (2%). Россия заняла четвертое место, произведя за год 1,7 миллиона тонн огурцов или 1,9% от мировых объемов. Пятерку замкнул Узбекистан, который вырастил 1 миллион тонн огурцов и занял 1,2% от глобального производства. Заметную долю в мировом производстве огурцов еще занимает Мексика: там в 2024 году было выращено 959 тысяч тонн, или 1,1% от глобального выпуска.

китай

индия

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, индия, турция, оон