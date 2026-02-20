Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов - 20.02.2026, ПРАЙМ
Россия стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В целом в 2024 году (последние доступные данные) в мире было произведено 87,8 миллиона тонн огурцов. Абсолютным лидером по производству стал Китай, вырастивший 68,6 миллиона тонн, или почти восемь из десяти всех огурцов в мире. Следом с большим отрывом расположилась Индия с 2,05 миллиона тонн (2,3%) и Турция (2%). Россия заняла четвертое место, произведя за год 1,7 миллиона тонн огурцов или 1,9% от мировых объемов. Пятерку замкнул Узбекистан, который вырастил 1 миллион тонн огурцов и занял 1,2% от глобального производства. Заметную долю в мировом производстве огурцов еще занимает Мексика: там в 2024 году было выращено 959 тысяч тонн, или 1,1% от глобального выпуска.
01:17 20.02.2026
 
Россия стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов

Россия в 2024 году стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала четвертой среди основных мировых производителей огурцов, выяснило РИА Новости, изучив данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В целом в 2024 году (последние доступные данные) в мире было произведено 87,8 миллиона тонн огурцов. Абсолютным лидером по производству стал Китай, вырастивший 68,6 миллиона тонн, или почти восемь из десяти всех огурцов в мире.
Следом с большим отрывом расположилась Индия с 2,05 миллиона тонн (2,3%) и Турция (2%). Россия заняла четвертое место, произведя за год 1,7 миллиона тонн огурцов или 1,9% от мировых объемов. Пятерку замкнул Узбекистан, который вырастил 1 миллион тонн огурцов и занял 1,2% от глобального производства.
Заметную долю в мировом производстве огурцов еще занимает Мексика: там в 2024 году было выращено 959 тысяч тонн, или 1,1% от глобального выпуска.
 
