Россия в Австрии поддерживает стабильный канал общения только с МИД

ВЕНА, 20 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Российская сторона в Австрии из федеральных властей поддерживает стабильный канал общения только с МИД, сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. "Пожалуй, только с МИД поддерживается стабильный канал общения. Безусловно, такая картина не может радовать и тем более способствовать преодолению непростого периода во взаимоотношениях наших стран", - сказал Грозов. В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ Владимира Путина в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти десять лет.
