https://1prime.ru/20260220/rossija-867657083.html

Россия в Австрии поддерживает стабильный канал общения только с МИД

Россия в Австрии поддерживает стабильный канал общения только с МИД - 20.02.2026, ПРАЙМ

Россия в Австрии поддерживает стабильный канал общения только с МИД

Российская сторона в Австрии из федеральных властей поддерживает стабильный канал общения только с МИД, сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T01:38+0300

2026-02-20T01:38+0300

2026-02-20T01:56+0300

россия

экономика

рф

австрия

вена

владимир путин

мид

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867657083.jpg?1771541778

ВЕНА, 20 фев - ПРАЙМ, Светлана Берило. Российская сторона в Австрии из федеральных властей поддерживает стабильный канал общения только с МИД, сообщил РИА Новости посол РФ в Вене Андрей Грозов. "Пожалуй, только с МИД поддерживается стабильный канал общения. Безусловно, такая картина не может радовать и тем более способствовать преодолению непростого периода во взаимоотношениях наших стран", - сказал Грозов. В конце января президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял верительные грамоты нового посла России в Вене Грозова. Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ Владимира Путина в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти десять лет.

рф

австрия

вена

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, австрия, вена, владимир путин, мид