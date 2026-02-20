Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе нарастила поставки пшеницы в Грузию - 20.02.2026, ПРАЙМ
Россия в январе нарастила поставки пшеницы в Грузию
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в январе этого года, по сравнению с прошлым январем, на пятую часть нарастила поставки в Грузию пшеницы, а вот поставки гречки, наоборот, сократились вдвое, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Стоимость импорта Грузией пшеницы из России в январе достигла 5,7 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении на 21%. При этом в месячном выражении произошло значительное снижение объемов поставок в 1,9 раза. Россия остается главным поставщиком пшеницы в Грузию. Кроме нее в январе пшеница приезжала из Казахстана (1,3 миллиона долларов) и Турции (3,6 тысячи долларов). Также грузины в январе покупали у россиян кукурузу - на 1,1 миллион долларов, что на 0,2% больше, чем год назад. Также импортировалась гречка - на 154,6 тысячи долларов, что вдвое меньше, чем в январе 2025 года. Кукурузу кроме РФ Грузия покупала у Франции (126,9 тысячи долларов), Турции (22,9 тысячи) и Египта (10,8 тысячи), а гречку - совсем немного у Польши.
