Россия в январе нарастила поставки пшеницы в Грузию

2026-02-20T02:17+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Россия в январе этого года, по сравнению с прошлым январем, на пятую часть нарастила поставки в Грузию пшеницы, а вот поставки гречки, наоборот, сократились вдвое, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Стоимость импорта Грузией пшеницы из России в январе достигла 5,7 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении на 21%. При этом в месячном выражении произошло значительное снижение объемов поставок в 1,9 раза. Россия остается главным поставщиком пшеницы в Грузию. Кроме нее в январе пшеница приезжала из Казахстана (1,3 миллиона долларов) и Турции (3,6 тысячи долларов). Также грузины в январе покупали у россиян кукурузу - на 1,1 миллион долларов, что на 0,2% больше, чем год назад. Также импортировалась гречка - на 154,6 тысячи долларов, что вдвое меньше, чем в январе 2025 года. Кукурузу кроме РФ Грузия покупала у Франции (126,9 тысячи долларов), Турции (22,9 тысячи) и Египта (10,8 тысячи), а гречку - совсем немного у Польши.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, грузия, турция, казахстан