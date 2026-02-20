"Распад неизбежен". Заявления Мерца и Макрона о России изумили японцев
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц
Дональд Туск, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц. Архивное фото
© Фото : Simon Dawson / No 10 Downing Street
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan высмеяли противоречивые высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца о перспективах восстановления диалога с Россией.
"Неудивительно, что Европа засуетилась. Население устало поддерживать Украину, антироссийские санкции ударили по Евросоюзу бумерангом, цены растут как на дрожжах, украинские беженцы заполонили страны блока. Политические партии, виновные в этом, практически лишились поддержки граждан. На выборах они окажутся в невыгодном положении. А вот те, кто выступает за прекращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией, добьются успеха и получат преимущество в голосах", — высказался комментатор.
"Вполне понимаю нетерпение Макрона. Поле боя находится прямо рядом с Европой. Поэтому возобновление диалога имеет смысл. Однако захочет ли Россия пойти на уступки — это уже другой вопрос", — отметил читатель.
Недавно канцлер Мерц заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным невозможен, а также отверг идею возобновления поставок российского газа из-за происходящего на Украине. Однако в январе он выражал уверенность в возможности восстановления отношений с Россией и называл её частью Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон ещё в декабре 2025 года отмечал, что Европе необходимо возобновить контакты с Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе заявила о необходимости для Европы инициировать диалог с Москвой по украинскому вопросу и предложила назначить специального представителя ЕС для урегулирования. Президент Финляндии Александр Стубб также подчеркивал важность начала переговоров с Россией на высоком уровне по украинскому конфликту.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сказал, что Москва будет готова к общению только после изменения позиции Европы.
Дмитрий Песков, представитель Кремля, ранее заявлял, что Путин готов к возобновлению контактов, отметив, что такая встреча должна стать платформой для взаимопонимания, а не для наставлений.
