"Распад неизбежен". Заявления Мерца и Макрона о России изумили японцев

2026-02-20T22:20+0300

европа

украина

франция

фридрих мерц

владимир путин

мид рф

нато

ес

эммануэль макрон

МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan высмеяли противоречивые высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца о перспективах восстановления диалога с Россией. "Всем ясно, что у Украины нет шансов на победу. Америка уже готова выйти из состава НАТО, альянс фактически распался. Европа боится российского ядерного оружия. Распад ЕС неизбежен. Нет иного выбора, кроме как оставить киевский режим его судьбе", — написал читатель."Что Франция, что Германия — те еще еврофлюгеры. Сменилось правительство, прошли годы, сменилось и отношение к России. Не забывайте, что "демократическая" Западная Европа развязала аж две мировые войны", — отметил другой пользователь."Неудивительно, что Европа засуетилась. Население устало поддерживать Украину, антироссийские санкции ударили по Евросоюзу бумерангом, цены растут как на дрожжах, украинские беженцы заполонили страны блока. Политические партии, виновные в этом, практически лишились поддержки граждан. На выборах они окажутся в невыгодном положении. А вот те, кто выступает за прекращение помощи Украине и улучшение отношений с Россией, добьются успеха и получат преимущество в голосах", — высказался комментатор."Вполне понимаю нетерпение Макрона. Поле боя находится прямо рядом с Европой. Поэтому возобновление диалога имеет смысл. Однако захочет ли Россия пойти на уступки — это уже другой вопрос", — отметил читатель.Недавно канцлер Мерц заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным невозможен, а также отверг идею возобновления поставок российского газа из-за происходящего на Украине. Однако в январе он выражал уверенность в возможности восстановления отношений с Россией и называл её частью Европы. Президент Франции Эммануэль Макрон ещё в декабре 2025 года отмечал, что Европе необходимо возобновить контакты с Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе заявила о необходимости для Европы инициировать диалог с Москвой по украинскому вопросу и предложила назначить специального представителя ЕС для урегулирования. Президент Финляндии Александр Стубб также подчеркивал важность начала переговоров с Россией на высоком уровне по украинскому конфликту. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сказал, что Москва будет готова к общению только после изменения позиции Европы. Дмитрий Песков, представитель Кремля, ранее заявлял, что Путин готов к возобновлению контактов, отметив, что такая встреча должна стать платформой для взаимопонимания, а не для наставлений.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

2026

Новости

