Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ - 20.02.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ - 20.02.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T23:05+0300
2026-02-20T23:05+0300
технологии
бизнес
россия
рф
владимир путин
фсб
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусмотрена обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ. При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ.
рф
технологии, бизнес, россия, рф, владимир путин, фсб
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ФСБ
23:05 20.02.2026
 
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Путин подписал закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ

© РИА Новости . Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ.
Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусмотрена обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
