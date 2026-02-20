https://1prime.ru/20260220/rossiya-867685706.html
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ - 20.02.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T23:05+0300
2026-02-20T23:05+0300
2026-02-20T23:05+0300
технологии
бизнес
россия
рф
владимир путин
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:1512_1920x0_80_0_0_cce5a0a245c6cbe8d097ecb83e4baf8f.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов. Законом предусмотрена обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ. При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ.
https://1prime.ru/20260210/moshenniki-867355179.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613091_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_477495585b3aeb54eceac74177d0d477.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, рф, владимир путин, фсб
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ФСБ
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Путин подписал закон о приостановке оказания услуг связи по требованию ФСБ