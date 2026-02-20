https://1prime.ru/20260220/rossiya-867685852.html
Требования к букмекерам и тотализаторам ужесточат в России
Требования к букмекерам и тотализаторам ужесточат в России - 20.02.2026, ПРАЙМ
Требования к букмекерам и тотализаторам ужесточат в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T23:35+0300
2026-02-20T23:35+0300
2026-02-20T23:35+0300
финансы
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83233/81/832338196_0:243:2774:1803_1920x0_80_0_0_348d777077c2c00a270d08682c0d0353.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как подчеркивалось в сопроводительных документах, игромания - социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестиций. Новый закон обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о финансовых услугах по инвестированию свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода. Информация о рисках и последствиях азартных игр должна размещаться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте. Там же должен будет размещаться QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию. Кроме того, реклама основанных на риске азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в таких играх может привести к зависимости. В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Такому предупреждению, согласно закону, должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% рекламной площади. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
https://1prime.ru/20251229/putin-866028986.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83233/81/832338196_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_fde1952ac113afbef1e49fc16f6e4c26.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, владимир путин
Требования к букмекерам и тотализаторам ужесточат в России
Требования к букмекерам и тотализаторам ужесточат в РФ с сентября
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Как подчеркивалось в сопроводительных документах, игромания - социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестиций.
Новый закон обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о финансовых услугах по инвестированию свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода.
Информация о рисках и последствиях азартных игр должна размещаться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте. Там же должен будет размещаться QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию.
Кроме того, реклама основанных на риске азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в таких играх может привести к зависимости.
В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Такому предупреждению, согласно закону, должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% рекламной площади.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на участие в азартных играх