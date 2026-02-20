https://1prime.ru/20260220/rossiya-867685852.html

Требования к букмекерам и тотализаторам ужесточат в России

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как подчеркивалось в сопроводительных документах, игромания - социальная проблема, которая влечет негативные последствия как для участников азартных игр, так и для их близких. Граждане используют для азартных игр свободные деньги, которые могли бы, например, инвестировать, однако низкий уровень финансовой грамотности не позволяет сделать выбор в пользу инвестиций. Новый закон обязывает букмекерские конторы и тотализаторы размещать на своих сайтах, используемых для приема интерактивных ставок, информацию о рисках и возможных последствиях участия в азартных играх. При этом они обязаны обеспечить посетителям сайта доступ к информации о финансовых услугах по инвестированию свободных средств для их сохранения и получения дополнительного дохода. Информация о рисках и последствиях азартных игр должна размещаться и при входе в букмекерскую контору или тотализатор либо в их пункты приема ставок в доступном для посетителей месте. Там же должен будет размещаться QR-код, позволяющий перейти на сайт с информацией о финансовых услугах по инвестированию. Кроме того, реклама основанных на риске азартных игр и пари должна будет содержать предупреждение о том, что участие в таких играх может привести к зависимости. В радиопрограммах продолжительность такого предупреждения в рекламе должна составлять не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд. Такому предупреждению, согласно закону, должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, - не менее 7% рекламной площади. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

