2026-02-20T02:48+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Росстандарт впервые принял ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию, - он вступит в силу с марта, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Стандарт распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться магазинах. Теперь при ввозе в Россию эти фрукты будут проходить контроль на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу и запаху, а также степени зрелости. Так, запрещается ввоз желтых бананов. Плоды должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они дозрели до потребительской спелости уже на российских складах и в других специально отведенных для этого местах. В кисти бананов допускается не более одного вырезанного плода, но с остатком плодоножки зеленого цвета. Фрукты должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок. Длина бананов должна будет составлять не менее 14 сантиметров, а в одной кисти их должно быть не менее трех. ГОСТ носит рекомендательный характер, как и большинство действующих в России ГОСТов. Они служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.

