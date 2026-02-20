https://1prime.ru/20260220/rosstandart-867664774.html

В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на бананы

В Росстандарте объяснили, зачем нужен новый ГОСТ на бананы

2026-02-20T11:05+0300

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на бананы, который вводится с 1 марта, будет международным и повысит прозрачность требований к качеству бананов, снизит долю небезопасной или дефектной продукции, рассказали РИА Новости в Росстандарте. С 1 марта в России вводится новый гост на бананы, написало ранее агентство. Стандарт распространяется на свежие бананы, которые в дальнейшем будут продаваться магазинах. "В целом стандарт направлен на повышение прозрачности требований к качеству бананов, снижение доли небезопасной или дефектной продукции и обеспечение единых правил оценки для поставщиков и торговых организаций", - пояснили в ведомстве. Отмечается, что документ вводит четкие определения стадий зрелости плодов - от съемной степени, когда бананы еще зеленые и предназначены для дозаривания, до потребительской степени, при которой они достигают наилучших вкусовых качеств. "Установлены требования к внешнему виду, размеру, количеству плодов в кисти, допустимым повреждениям кожуры и наличию латекса. Документ прямо запрещает реализацию плодов с серьезными дефектами - гнилью, повреждениями мякоти, признаками заболеваний, сильным переохлаждением или перегревом, а также перезревших бананов", - пояснили в службе. Кроме того, стандарт вводит системный подход к оценке внешних дефектов бананов и впервые закрепляет их унифицированный перечень с кодами и англоязычными обозначениями, используемыми в международной торговле. В Росстандарте подчеркнули, что новый ГОСТ имеет международный характер и будет распространяться на уровень государств СНГ, при этом для российского рынка требования к качеству бананов не являются принципиально новыми. В России до этого был стандарт от 2000 года.

