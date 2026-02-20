Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сокращайте доллар". Рублю опять помогли на внешнем контуре - 20.02.2026
"Сокращайте доллар". Рублю опять помогли на внешнем контуре
"Сокращайте доллар". Рублю опять помогли на внешнем контуре - 20.02.2026
"Сокращайте доллар". Рублю опять помогли на внешнем контуре
По наблюдениям "Альфа-Форекс", на текущей неделе российский валютный рынок сохраняет относительное равновесие. Рубль продолжает получать поддержку со стороны... | 20.02.2026
20.02.2026
2026-02-20T05:05+0300
мнения аналитиков
рынок
сша
персидский залив
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. По наблюдениям "Альфа-Форекс", на текущей неделе российский валютный рынок сохраняет относительное равновесие. Рубль продолжает получать поддержку со стороны высоких рублевых ставок и сезонного роста предложения иностранной валюты в преддверии налогового периода. При этом внешний фон остается умеренно благоприятным, хотя геополитические риски по-прежнему требуют внимания участников рынка.Рынок продолжает отыгрывать эффект плавного монетарного смягчения Банка России, однако рублевые инструменты сохраняют инвестиционную привлекательность.Дополнительным фактором неопределенности остаются международные переговоры, прошедшие 17-18 февраля, так как решений принято не было. Пока внешний фон оценивается как умеренно оптимистичный.На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекционное движение. Позитивная макростатистика США снижает вероятность раннего снижения ставки ФРС, что ограничивает потенциал роста защитных активов.Ситуация на валютном рынке в ближайшие месяцы во многом будет зависеть от динамики нефтяных котировок Brent и состояния внешнеторгового баланса России. В настоящее время нефть консолидируется в рамках восстановительного тренда от минимумов прошлого года. Ключевой поддержкой для рынка выступает уровень 65 долларов за баррель. В случае обострения геополитической ситуации в регионе Персидского залива не исключено движение котировок Brent выше 70 долларов.Укрепление нефтяного рынка традиционно улучшает параметры торгового баланса России за счет роста экспортной выручки, формируя дополнительное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и выступая важным среднесрочным фактором поддержки рубля. С декабря 2024 года доллар сохраняет устойчивый нисходящий тренд.В среднесрочном горизонте восстановление курса доллара теоретически возможно под влиянием глобальных факторов, однако в текущей конъюнктуре приоритет за диверсификацией в рублевые облигации с плавающим купоном, золото и другие драгоценные металлы, а также ликвидные цифровые активы. Долю доллара в “рублевом портфеле” целесообразно ограничивать уровнем около 10%-15% - преимущественно как страховку на случай форс-мажоров.Фундаментальный спрос на американскую валюту остается сдержанным на фоне макроэкономической устойчивости, действия бюджетного правила, высокой ключевой ставки Банка России и переориентации внешней торговли.Прогнозы от "Альфа-Форекс":Автор - Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"
сша
персидский залив
Гузель Проценко
Гузель Проценко
мнения аналитиков, рынок, сша, персидский залив
Мнения аналитиков, Рынок, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
05:05 20.02.2026
 
"Сокращайте доллар". Рублю опять помогли на внешнем контуре

Аналитик Проценко: рубль все так же силен, долю доллара в портфеле лучше снизить

Генеральный директор Альфа-Форекс Гузель Проценко
Гузель Проценко
генеральный директор "Альфа-Форекс"
Все материалы
МОСКВА, 20 фев – ПРАЙМ. По наблюдениям "Альфа-Форекс", на текущей неделе российский валютный рынок сохраняет относительное равновесие. Рубль продолжает получать поддержку со стороны высоких рублевых ставок и сезонного роста предложения иностранной валюты в преддверии налогового периода. При этом внешний фон остается умеренно благоприятным, хотя геополитические риски по-прежнему требуют внимания участников рынка.
Рынок продолжает отыгрывать эффект плавного монетарного смягчения Банка России, однако рублевые инструменты сохраняют инвестиционную привлекательность.
Дополнительным фактором неопределенности остаются международные переговоры, прошедшие 17-18 февраля, так как решений принято не было. Пока внешний фон оценивается как умеренно оптимистичный.
На рынке драгоценных металлов наблюдается коррекционное движение. Позитивная макростатистика США снижает вероятность раннего снижения ставки ФРС, что ограничивает потенциал роста защитных активов.
Ситуация на валютном рынке в ближайшие месяцы во многом будет зависеть от динамики нефтяных котировок Brent и состояния внешнеторгового баланса России. В настоящее время нефть консолидируется в рамках восстановительного тренда от минимумов прошлого года. Ключевой поддержкой для рынка выступает уровень 65 долларов за баррель. В случае обострения геополитической ситуации в регионе Персидского залива не исключено движение котировок Brent выше 70 долларов.
Цены на нефть заметно поднимаются второй день подряд
Вчера, 15:27
Вчера, 15:27
Укрепление нефтяного рынка традиционно улучшает параметры торгового баланса России за счет роста экспортной выручки, формируя дополнительное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и выступая важным среднесрочным фактором поддержки рубля. С декабря 2024 года доллар сохраняет устойчивый нисходящий тренд.
В среднесрочном горизонте восстановление курса доллара теоретически возможно под влиянием глобальных факторов, однако в текущей конъюнктуре приоритет за диверсификацией в рублевые облигации с плавающим купоном, золото и другие драгоценные металлы, а также ликвидные цифровые активы. Долю доллара в “рублевом портфеле” целесообразно ограничивать уровнем около 10%-15% - преимущественно как страховку на случай форс-мажоров.
Фундаментальный спрос на американскую валюту остается сдержанным на фоне макроэкономической устойчивости, действия бюджетного правила, высокой ключевой ставки Банка России и переориентации внешней торговли.
Прогнозы от "Альфа-Форекс":
  • По доллару на текущей неделе ожидаем движение в диапазоне 74,5-79 рублей. Поддержку рублю сохраняют привлекательные рублевые ставки и налоговый период.
  • По евро прогнозируем колебания в пределах 88-93 рублей.
  • По юаню ожидаем коридор 10,75-11,4 рубля.
  • По паре евро/доллар торговый диапазон смещается до 1,17-1,19.
  • По золоту ожидаем формирование февральского коридора 4600-5400 долларов за тройскую унцию.
  • По серебру до конца месяца можем наблюдать более слабую динамику в пределах 65-93 долларов за унцию.
Автор - Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиков, Рынок, США, Персидский залив
 
 
