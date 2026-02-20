https://1prime.ru/20260220/ruonia--867670603.html

Ставка RUONIA 19 февраля выросла на 0,01 п.п. - 20.02.2026, ПРАЙМ

банк россии

финансы

ruonia

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 19 февраля, выросла на 0,01 процентного пункта и составила 15,25%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общим объемом 619,52 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

