Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы - 20.02.2026
Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы
Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы - 20.02.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы
Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы на 0,05%, следует из данных Московской биржи. | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T08:19+0300
2026-02-20T08:19+0300
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивается на 0,05%, до 2774,15 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
08:19 20.02.2026
 
Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы

Российский рынок акций растет в начале утренней сессии пятницы на 0,05 процента

Здание Московской биржи
Здание Московской биржи. Архивное фото
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы на 0,05%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивается на 0,05%, до 2774,15 пункта.
Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
"Крутой разворот?": что будет с рублем весной
Вчера, 07:07
"Крутой разворот?": что будет с рублем весной
Вчера, 07:07
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиМосбиржа
 
 
