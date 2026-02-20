https://1prime.ru/20260220/rynok--867661801.html
2026-02-20T08:19+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на старте утренней сессии пятницы на 0,05%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 мск увеличивается на 0,05%, до 2774,15 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
