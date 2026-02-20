https://1prime.ru/20260220/serebro--867667171.html
Цена на серебро поднялась выше 80 долларов за тройскую унцию
Цена на серебро поднялась выше 80 долларов за тройскую унцию - 20.02.2026, ПРАЙМ
Цена на серебро поднялась выше 80 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на серебро растет примерно на 4% в пятницу днем, поднимаясь выше отметки в 80 долларов за тройскую унцию впервые с 12 февраля, следует из данных... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T12:14+0300
2026-02-20T12:14+0300
2026-02-20T12:14+0300
экономика
рынок
торги
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg
МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет примерно на 4% в пятницу днем, поднимаясь выше отметки в 80 долларов за тройскую унцию впервые с 12 февраля, следует из данных торгов. По состоянию на 21.09 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 3,86% относительно предыдущего закрытия - до 80,632 доллара за унцию, показатель находится выше отметки в 80 долларов впервые с 12 февраля.
https://1prime.ru/20260128/serebro-866968953.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_7a500ce6f5137ebdf0f138878e01ffe1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, comex
Экономика, Рынок, Торги, Comex
Цена на серебро поднялась выше 80 долларов за тройскую унцию
Цена на серебро поднялась выше 80 долларов впервые с 12 февраля