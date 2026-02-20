https://1prime.ru/20260220/serebro--867667171.html

Цена на серебро поднялась выше 80 долларов за тройскую унцию

Цена на серебро поднялась выше 80 долларов за тройскую унцию - 20.02.2026, ПРАЙМ

Цена на серебро поднялась выше 80 долларов за тройскую унцию

Биржевая цена на серебро растет примерно на 4% в пятницу днем, поднимаясь выше отметки в 80 долларов за тройскую унцию впервые с 12 февраля, следует из данных... | 20.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-20T12:14+0300

2026-02-20T12:14+0300

2026-02-20T12:14+0300

экономика

рынок

торги

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/75/842087544_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_d23141b41527ab34054ad3e558b13b80.jpg

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро растет примерно на 4% в пятницу днем, поднимаясь выше отметки в 80 долларов за тройскую унцию впервые с 12 февраля, следует из данных торгов. По состоянию на 21.09 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex подскакивает на 3,86% относительно предыдущего закрытия - до 80,632 доллара за унцию, показатель находится выше отметки в 80 долларов впервые с 12 февраля.

https://1prime.ru/20260128/serebro-866968953.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, comex