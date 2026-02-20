Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог
Сельскохозяйственный налог в качестве эксперимента предложили обнулить для стартапов и хозяйств с заложенными виноградниками в Севастополе, сообщил РИА Новости... | 20.02.2026, ПРАЙМ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Сельскохозяйственный налог в качестве эксперимента предложили обнулить для стартапов и хозяйств с заложенными виноградниками в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. Соответствующие предложения направлены губернатору и заксобранию города. "Мы направили предложения в качестве эксперимента освободить от уплаты сельскохозяйственного налога стартапы в сельскохозяйственном секторе и хозяйства с заложенными виноградниками на срок как минимум до первого урожая. Это позволит бизнесу сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и развитии территории, а также перераспределить расходы на увеличение рабочих мест и развитие инфраструктуры гостеприимства", - сказал Николаев. К примеру, по его словам, на сегодня налог составляет 4%, и есть вероятность его повышения. "Первый урожай винограда приходит только на четвертый год после посадки, а обслуживание лозы связано с природными и экономическими факторами, в том числе весенними заморозками и летней засухой. При этом срок окупаемости винодельческих проектов составляет до 10 лет", - пояснил Николаев. Он отметил, что виноделие на крымском полуострове с каждым годом все увереннее становится региональным драйвером развития смежных отраслей: туризма, общепита, событийного сервиса и других. "Инициатива рассчитана на сохранение достигнутых темпов роста и привлечения новых инвесторов, для которых обнуление сельскохозяйственного налога также может стать стимулом экономической миграции в Севастополь", - подчеркнул Николаев.
06:43 20.02.2026
 
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог

Сельскохозяйственный налог предложили обнулить для стартапов и хозяйств в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Сельскохозяйственный налог в качестве эксперимента предложили обнулить для стартапов и хозяйств с заложенными виноградниками в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
Соответствующие предложения направлены губернатору и заксобранию города.
"Мы направили предложения в качестве эксперимента освободить от уплаты сельскохозяйственного налога стартапы в сельскохозяйственном секторе и хозяйства с заложенными виноградниками на срок как минимум до первого урожая. Это позволит бизнесу сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и развитии территории, а также перераспределить расходы на увеличение рабочих мест и развитие инфраструктуры гостеприимства", - сказал Николаев.
К примеру, по его словам, на сегодня налог составляет 4%, и есть вероятность его повышения.
"Первый урожай винограда приходит только на четвертый год после посадки, а обслуживание лозы связано с природными и экономическими факторами, в том числе весенними заморозками и летней засухой. При этом срок окупаемости винодельческих проектов составляет до 10 лет", - пояснил Николаев.
Он отметил, что виноделие на крымском полуострове с каждым годом все увереннее становится региональным драйвером развития смежных отраслей: туризма, общепита, событийного сервиса и других.
"Инициатива рассчитана на сохранение достигнутых темпов роста и привлечения новых инвесторов, для которых обнуление сельскохозяйственного налога также может стать стимулом экономической миграции в Севастополь", - подчеркнул Николаев.
 
