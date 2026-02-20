https://1prime.ru/20260220/sevastopol-867660178.html
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог - 20.02.2026, ПРАЙМ
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог
Сельскохозяйственный налог в качестве эксперимента предложили обнулить для стартапов и хозяйств с заложенными виноградниками в Севастополе, сообщил РИА Новости... | 20.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-20T06:43+0300
2026-02-20T06:43+0300
2026-02-20T06:43+0300
экономика
бизнес
севастополь
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867660178.jpg?1771559036
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Сельскохозяйственный налог в качестве эксперимента предложили обнулить для стартапов и хозяйств с заложенными виноградниками в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
Соответствующие предложения направлены губернатору и заксобранию города.
"Мы направили предложения в качестве эксперимента освободить от уплаты сельскохозяйственного налога стартапы в сельскохозяйственном секторе и хозяйства с заложенными виноградниками на срок как минимум до первого урожая. Это позволит бизнесу сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и развитии территории, а также перераспределить расходы на увеличение рабочих мест и развитие инфраструктуры гостеприимства", - сказал Николаев.
К примеру, по его словам, на сегодня налог составляет 4%, и есть вероятность его повышения.
"Первый урожай винограда приходит только на четвертый год после посадки, а обслуживание лозы связано с природными и экономическими факторами, в том числе весенними заморозками и летней засухой. При этом срок окупаемости винодельческих проектов составляет до 10 лет", - пояснил Николаев.
Он отметил, что виноделие на крымском полуострове с каждым годом все увереннее становится региональным драйвером развития смежных отраслей: туризма, общепита, событийного сервиса и других.
"Инициатива рассчитана на сохранение достигнутых темпов роста и привлечения новых инвесторов, для которых обнуление сельскохозяйственного налога также может стать стимулом экономической миграции в Севастополь", - подчеркнул Николаев.
севастополь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, севастополь
Экономика, Бизнес, СЕВАСТОПОЛЬ
В Севастополе предложили обнулить сельскохозяйственный налог
Сельскохозяйственный налог предложили обнулить для стартапов и хозяйств в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – ПРАЙМ. Сельскохозяйственный налог в качестве эксперимента предложили обнулить для стартапов и хозяйств с заложенными виноградниками в Севастополе, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
Соответствующие предложения направлены губернатору и заксобранию города.
"Мы направили предложения в качестве эксперимента освободить от уплаты сельскохозяйственного налога стартапы в сельскохозяйственном секторе и хозяйства с заложенными виноградниками на срок как минимум до первого урожая. Это позволит бизнесу сосредоточиться на долгосрочных инвестициях и развитии территории, а также перераспределить расходы на увеличение рабочих мест и развитие инфраструктуры гостеприимства", - сказал Николаев.
К примеру, по его словам, на сегодня налог составляет 4%, и есть вероятность его повышения.
"Первый урожай винограда приходит только на четвертый год после посадки, а обслуживание лозы связано с природными и экономическими факторами, в том числе весенними заморозками и летней засухой. При этом срок окупаемости винодельческих проектов составляет до 10 лет", - пояснил Николаев.
Он отметил, что виноделие на крымском полуострове с каждым годом все увереннее становится региональным драйвером развития смежных отраслей: туризма, общепита, событийного сервиса и других.
"Инициатива рассчитана на сохранение достигнутых темпов роста и привлечения новых инвесторов, для которых обнуление сельскохозяйственного налога также может стать стимулом экономической миграции в Севастополь", - подчеркнул Николаев.